https://static.news.ru/photo/fd3a3cdc-3150-11ea-84a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Yunlong/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Стилист Сергей Зверев в новогодние каникулы побывал на своей малой родине — в прибайкальском посёлке Култук, где он уже давно ведёт борьбу с руководством завода по розливу байкальской воды, защищая экологию уникального озера.

Скоро весна, прилетят редкие краснокнижные птицы. Что делать с этим заводом? Вся экосистема Таловских Болот нарушена, — подписал он видео в Instagram.

Строительство предприятия ведётся незаконно, в прошлом году его заморозили, однако завод остался, хотя его должны были демонтировать. Кроме того, его территорию охраняют сторожевые псы, которых специально выпускают на людей, пытающихся приблизиться к нему.

Как писал NEWS.ru, полиция поставила стилиста Сергея Зверева на учёт из-за пикета в защиту озера Байкал. Фотографию соответствующего уведомления артист опубликовал в Instagram. Причиной стало нарушение закона при проведении общественно-политических мероприятий. 3 марта стилист организовал пикет напротив Кремля. Он вышел в короне с плакатом, где было написано: «Против строительства завода на Байкале». Через несколько дней ему пришла повестка в суд. Заседание состоялось 24 апреля, инстанция оштрафовала Зверева за нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.