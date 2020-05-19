Сенаторы предложат кабмину повысить возраст продажи алкоголя

https://static.news.ru/photo/c325d242-99bd-11ea-8cda-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Совете Федерации намерены предложить правительству рассмотреть вопрос о повышении возраста продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. Об этом рассказал сенатор Валерия Рязанский.
Он пояснил, что парламентарии занимаются подготовкой предложений для проекта постановления по итогам «правительственного часа», который должен состояться 20 мая.
Одно из них содержит рекомендацию повысить в России до 21 года возраст розничной продажи алкогольной продукции, — цитирует Рязанского РИА Новости.
Сенатор отметил, что в настоящее время вопрос здоровья нации имеет особую актуальность.
Рязанский добавил, что сенаторы хотят поторопить Госдуму с рассмотрением законопроекта о запрете продажи снюсов и курении кальянов в общественных местах.
Ранее NEWS.ru писал, что специалисты прогнозируют рост женского алкоголизма в России после карантина. По их словам, к этом могут привести участившиеся случаи домашнего насилия, а также попытки женщин уйти с помощью спиртного от неустроенности в личной жизни и семейных проблем.