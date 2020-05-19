Сенаторы предложат кабмину повысить возраст продажи алкоголя

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Западные СМИ не оставляют попыток различными способами демонизировать СССР. В настоящее время мы можем наблюдать поиски новых попыток очернить Союз в качестве победителя в войне. Так в разговоре с журналистами политолог Юрий Светов прокомментировал сюжет на немецком телевидении, в котором советских солдат назвали «оккупантами».

По словам эксперта, Запад по-разному пытается принизить значимость подвига СССР. Например, США сделали это «в лоб», назвав себя и Великобританию единственными победителями нацизма. А можно, заметил Светов, трактовать последствия войны...