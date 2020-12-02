Сенаторы одобрили запрет рекламы об искажении показаний счётчиков

https://static.news.ru/photo/fb82d860-349f-11eb-a363-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В Совете Федерации одобрили закон, который запрещает рекламу методов искажения показаний счётчиков, позволяющих снизить плату за коммунальные услуги.

Авторы документа отмечают, что подобные инструкции регулярно появляются на различных сайтах. В настоящее время такие ресурсы блокируются только на основании решения суда. Это не позволяет оперативно прекращать их деятельность.

Установление законодательного запрета на рекламу способов искажения показаний счётчиков позволит снизить их использование гражданами.

Ранее NEWS.ru писал, что Госдума одобрила проект закона об интеллектуальных системах учёта, предусматривающий обязательную установку умных счётчиков в многоквартирных домах. Однако его реализация обойдётся россиянам дорого, а экономия от умных счётчиков не сравнима с издержками. Предполагается, что на установку таких счётчиков потребуется 1 млрд рублей.

С начала сентября в России вступил в силу новый порядок поверки счётчиков. Теперь единственным юридически значимым подтверждением стала электронная регистрация данных, которые должны быть внесены в реестр ФГИС «Аршин» в течение суток с момента поверки.