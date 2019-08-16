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Сотрудники Центра погоды «Фобос» сообщили, что столичный регион находится на пути черноморского циклона, который принесёт с собой обильные дожди. Эксперты ожидают выпадения в Москве более трети месячной нормы осадков.

Самая ненастная погода ожидается вечером 17 августа и в ночь на 18 августа — выпадет до 17 мм осадков. Общее количество влаги за сутки составит до 30 мм, при августовской...