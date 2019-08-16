Руководители предприятий, которые заинтересованы в своих работниках, непременно поддержат ограничение продажи по месту работы продуктов с повышенным содержанием соли и сахара. Такое мнение высказал первый замглавы аграрного комитета Совета Федерации Сергей Лисовский.
По его словам, «в принципе, это выполнимо».
Если работодатель заботится о здоровье своих сотрудников, он вполне может ограничить продажу чипсов, газированных напитков, других вредных продуктов на территории своего предприятия, — цитирует Лисовского РИА Новости.
По мнению сенатора, инициативу Минздрава готовы поддержать многие руководители.
Как писал News.ru, ведомство предложило работодателям исключить из продажи не самые полезные для организма человека продукты. Там, однако, пояснили, что это не обязательная для внедрения мера, а лишь рекомендации.