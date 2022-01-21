Сенатор предложил место для перезахоронения тела Ленина

Сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков считает правильным перезахоронение Владимира Ленина из Мавзолея на Красной площади в Москве. По его словам, которые приводит РИА Новости, было бы правильным перезахоронить тело Ленина рядом с родными.

Считаю, что все умершие должны лежать по христианским традициям в земле, — пояснил он.

Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал возникающие в обществе споры о захоронении тела Ленина. Он попросил не «болтать на эту тему», чтобы не провоцировать «ещё одну войну», потому что Россию «и так окружили горячими точками», а решение о помещении тела Ленина в мавзолей было принято не только государственными органами, но и всем народом.

Зюганов также отметил, что Ленин на Красной площади и сейчас захоронен по православным канонам. Тем не менее Российская православная церковь неоднократно выступала за перенос тел у стен Кремля. По мнению представителей Церкви, умершие должны найти покой.

До этого лидер КПРФ пояснял журналистам, что тело лежит в склепе ниже уровня земли на два метра. Таких склепов, по словам Зюганова, в мире около сотни. Политик добавил, что считает кощунственным заниматься такими вопросами, когда в стране такая большая разница между богатыми и бедными.