Сенатор прокомментировал сообщения о введении в России «ковид-паспортов»

https://static.news.ru/photo/bc7fa430-71f4-11eb-9946-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России не будут вводится паспорта для прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом заявил заслуженный врач РФ, сенатор Владимир Круглый.

Мы неоднократно говорили, и спикер Совфеда Валентина Ивановна Матвиенко также отмечала избыточность этой нормы, в России не планируется введения «ковид-паспортов», — заявил Круглый в ходе брифинга в МИА «Россия сегодня».

Он добавил, что соответствующая резолюция обсуждалась в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), но было принято решение, что в сертификатах о вакцинации будут указываться только медицинские показания.

Ранее стало известно, что власти Дании намерены ввести в стране цифровые «ковид-паспорта» с информацией о вакцинации населения. Конфедерация датской промышленности и торговая палата королевства уже достигли соглашения с правительством.

Как сообщал NEWS.ru, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила ранее, что в России не станут вводить так называемые ковид-паспорта. Она сказала, что в РФ будут вести реестр людей, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции нового типа. Однако никаких коронавирусных паспортов власти вводить не планируют.