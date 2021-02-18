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Сенатор прокомментировал сообщения о введении в России «ковид-паспортов»

17:12, 18 февраля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России не будут вводится паспорта для прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом заявил заслуженный врач РФ, сенатор Владимир Круглый.

Мы неоднократно говорили, и спикер Совфеда Валентина Ивановна Матвиенко также отмечала избыточность этой нормы, в России не планируется введения «ковид-паспортов», — заявил Круглый в ходе брифинга в МИА «Россия сегодня».

Он добавил, что соответствующая резолюция обсуждалась в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), но было принято решение, что в сертификатах о вакцинации будут указываться только медицинские показания.

Ранее стало известно, что власти Дании намерены ввести в стране цифровые «ковид-паспорта» с информацией о вакцинации населения. Конфедерация датской промышленности и торговая палата королевства уже достигли соглашения с правительством.

Как сообщал NEWS.ru, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила ранее, что в России не станут вводить так называемые ковид-паспорта. Она сказала, что в РФ будут вести реестр людей, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции нового типа. Однако никаких коронавирусных паспортов власти вводить не планируют.

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