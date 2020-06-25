Сенатор оценил возможность давать выплаты за отказ от места в детсаду

https://static.news.ru/photo/1e22bbec-b6c4-11ea-b2c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инициатива, предполагающая назначить ежемесячное пособие тем семьям, которые откажутся водить ребёнка в детский сад, не поможет решить проблему нехватки мест в дошкольных образовательных учреждениях. Так считает зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Александр Варфоломеев.

Автором предложения о выплатах для решивших не водить ребёнка в сад родителям стал депутат Государственной думы Федерального собрания Василий Власов. По мнению Варфоломеева, это предложение не решит проблему нехватки мест в российских дошкольных образовательных учреждениях.

Мы сейчас вместо того чтобы строить детские сады, будем МРОТ раздавать. Нужно изыскивать деньги, эффективно их использовать и строить качественные, хорошие детские сады. Наша задача — это обеспечить всех детей возможностью ходить в детский сад, — заявил Варфоломеев в интервью «Москве 24».

Сенатор подчеркнул, что ребёнок в детском саду проходит основные этапы социализации и учится коммуницировать со сверстниками, а воспитатели для этого проводят колоссальную работу.

Детишкам, которые были в детском саду, им легче идти в школу. Не только с точки зрения подготовки, но и с точки зрения умения общаться со своими сверстниками, — отметил Варфоломеев.

Ещё одним минусом предложения Власова является тот факт, что контролировать, куда родители будут тратить полученные за детей выплаты, очень сложно.

Власов направил письмо министру просвещения Сергею Кравцову, в котором предложил ежемесячно выплачивать региональный МРОТ семьям, которые готовы отказаться от места в детском саду.

По мнению депутата, сейчас проблема с очередями в дошкольные учреждения стоит очень остро, а его предложение позволит финансово простимулировать тех, кто может не водить ребёнка в детский сад, и даст возможность тем, у кого не получается сидеть дома с детьми, получить там место. Кроме того, Власов уточнил, что снова встать в очередь и отказаться от выплат можно в любой момент.

Как писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что в рамках очередного этапа снятия ограничений из-за коронавируса с 23 июня на территории города откроются рестораны и фитнес-клубы. Кроме того, начнут работу библиотеки, детские сады и речные трамваи, ходящие по Москве-реке.