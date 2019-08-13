https://static.news.ru/photo/b73cad56-bdeb-11e9-b383-fa163e074e61_660.jpg Владимир Джабаров Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Московская мэрия поступила разумно, отказавшись согласовать шествие за честные выборы, запланированное на 17 августа. Такое мнение высказал сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров.

По его словам, летом в Москве отдыхают туристы, которые посещают достопримечательности, ходят в театры и музеи. Однако постоянные митинги только мешают этому.

Превращать Москву 2019 года в Москву 1989-1990 годов, когда каждую неделю митинговал весь город, наверное, не стоит, — цитирует Джабарова « Политика сегодня ».

Ранее, как писал News.ru, власти столицы отказали в проведении шествия в поддержку независимых кандидатов на выборах в Московскую городскую думу. В мэрии объяснили это тем, что срок для подачи уведомления о публичном мероприятии не был соблюдён. Однако организаторы заявили, что заявка была подана в соответствии с действующими нормами.