Сенатор назвал признаком дурного тона отказ от ношения масок

Отказ населения от ношения масок в общественных местах является признаком дурного тона, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков.
Он также призвал людей не относиться к профилактическим мерам, связанным с коронавирусом, легкомысленно.
Ведь это прежде всего неуважение к окружающим. Ограничения в стране снимаются в надежде на то, что граждане привыкли к необходимости эффективно бороться с коронавирусом и соблюдать личные ограничения, — сказал Цеков РИА Новости.
Кроме того, он отметил, что России удалось стабилизировать ситуацию с распространением инфекции, но необходимо дождаться изобретения вакцины для полной победы над коронавирусом.
8 июня мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил отмену ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, с 9 июня 2020 года. В частности, будет отменён режим самоизоляции и пропускная система. Также будет снят график прогулок. Салоны красоты, парикмахерские, фотоателье и ветеринарные клиники смогут возобновить свою работу.
Как ранее писал NEWS.ru, россияне должны продолжать носить маски в общественных местах несмотря на ослабление ограничений. Такие рекомендации дала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
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