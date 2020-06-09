Сенатор назвал признаком дурного тона отказ от ношения масок

https://static.news.ru/photo/f6ee7d70-aa40-11ea-b341-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отказ населения от ношения масок в общественных местах является признаком дурного тона, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков.

Он также призвал людей не относиться к профилактическим мерам, связанным с коронавирусом, легкомысленно.

Ведь это прежде всего неуважение к окружающим. Ограничения в стране снимаются в надежде на то, что граждане привыкли к необходимости эффективно бороться с коронавирусом и соблюдать личные ограничения, — сказал Цеков РИА Новости.

Кроме того, он отметил, что России удалось стабилизировать ситуацию с распространением инфекции, но необходимо дождаться изобретения вакцины для полной победы над коронавирусом.

8 июня мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил отмену ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, с 9 июня 2020 года. В частности, будет отменён режим самоизоляции и пропускная система. Также будет снят график прогулок. Салоны красоты, парикмахерские, фотоателье и ветеринарные клиники смогут возобновить свою работу.

Как ранее писал NEWS.ru, россияне должны продолжать носить маски в общественных местах несмотря на ослабление ограничений. Такие рекомендации дала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).