Сенатор Керимов подал в суд на Forbes и «Ведомости»

Гагаринский суд Москвы зарегистрировал иски о защите чести, достоинства и деловой репутации от члена Совета Федерации Сулеймана Керимова. Сенатор подал в суд на газету «Ведомости» и журнал Forbes.
Зарегистрированы иски Керимова к ООО «Версия», АО «Бизнес Ньюс Медиа» и АО «Ас Рус Медиа» о защите чести и достоинства. Иски переданы для изучения суду, решается вопрос об их принятии, — сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Анастасия Игошина.
Суть исковых требований пока неясна. Ответчиками по иску выступят учредители изданий.
Ранее Forbes представил традиционный ежегодный список самых богатых российских наследников. В нём появились пять новых имён. Все они — представители двух семейств. Это сын и дочь главного владельца производителя удобрений «Фосагро» Андрея Гурьева, а также сын и две дочери сенатора Совета Федерации от Дагестана Сулеймана Керимова, писал NEWS.ru.