Сенатор Керимов подал в суд на Forbes и «Ведомости»

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За последние сутки в России из больниц выписаны по выздоровлении от коронавирусной инфекции 8972 человека. В общей сложности количество справившихся с болезнью составляет 195,5 тысячи человек.

За 24 часа выявлено 8,5 тысячи новых случаев заражения. Таким образом, число вылечившихся превысило количество заболевших. Количество летальных исходов за сутки возросло на 178. Общее число жертв инфекции в России...