Сенатор допустил ужесточение ограничений из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/a5afbaa2-2da6-11eb-9894-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Заслуженный врач России, сенатор Владимир Круглый не исключил ужесточения ограничительных мер в Москве и Санкт-Петербурге, если ситуация с распространением коронавирусной инфекции ухудшится.

Если ситуация с заболеваемостью коронавирусом будет ухудшаться, возможно усиление ограничений, закрытие мест массового пребывания людей, — заявил сенатор, отвечая на вопрос журналистов РИА Новости об ужесточении мер в Москве и Петербурге.

По его словам, в регионах решения об ограничениях принимаются, исходя из рекомендаций Роспотребнадзора. Многое зависит от возможностей медицинских учреждений в субъектах и РФ, наличия у них резервных мощностей для оказания помощи заболевшим.

Сенатор допустил, что в стране могут быть приняты «локальные ограничения» при дальнейшем увеличении больных коронавирусной инфекцией. Необходимо соблюдать баланс, чтобы не нанести удар по экономике.

Как писал NEWS.ru, ранее в оперативном штабе опровергли информацию о планах правительства ввести дополнительные ограничительные меры для борьбы с коронавирусной инфекцией. Подчёркивается, что на федеральном уровне введение дополнительных мер не планируется.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в стране необходимо ужесточить контроль над соблюдением принятых мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. Она заявила об этом во время заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.