Ни одного праздника без этого горячего. «Лакомка» — курица в сметанном соусе с чесноком. Просто, вкусно и по-семейному

Это блюдо стало настоящей находкой для семейного стола. Нежная курочка в ароматном сметанном соусе с пикантной ноткой чеснока покорит сердца всех домочадцев. Простая в приготовлении, но невероятно вкусная, она создает атмосферу домашнего уюта и тепла. Каждый кусочек буквально тает во рту, а аппетитный аромат соберет всю семью за столом.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг куриного мяса (любые части), 3 ст. л. сметаны 20% жирности, 2–3 зубчика чеснока, 4 ст. л. растительного масла, соль и черный перец по вкусу, свежая зелень для подачи. Курицу нарежьте порционными кусочками, тщательно промойте и обсушите. На сковороде разогрейте масло и обжарьте мясо до золотистой корочки с обеих сторон. Чеснок измельчите и добавьте половину к курице вместе с солью и перцем. Влейте сметану, добавьте оставшийся чеснок и 200 мл горячей воды. Тушите на среднем огне 20–25 минут, периодически переворачивая кусочки. За пару минут до готовности посыпьте мелко нарезанной зеленью.

Подавайте горячим с любимым гарниром. Блюдо получается настолько вкусным, что семья будет просить его снова и снова!

