Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 16:00

Ни одного праздника без этого горячего. «Лакомка» — курица в сметанном соусе с чесноком. Просто, вкусно и по-семейному

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Это блюдо стало настоящей находкой для семейного стола. Нежная курочка в ароматном сметанном соусе с пикантной ноткой чеснока покорит сердца всех домочадцев. Простая в приготовлении, но невероятно вкусная, она создает атмосферу домашнего уюта и тепла. Каждый кусочек буквально тает во рту, а аппетитный аромат соберет всю семью за столом.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг куриного мяса (любые части), 3 ст. л. сметаны 20% жирности, 2–3 зубчика чеснока, 4 ст. л. растительного масла, соль и черный перец по вкусу, свежая зелень для подачи. Курицу нарежьте порционными кусочками, тщательно промойте и обсушите. На сковороде разогрейте масло и обжарьте мясо до золотистой корочки с обеих сторон. Чеснок измельчите и добавьте половину к курице вместе с солью и перцем. Влейте сметану, добавьте оставшийся чеснок и 200 мл горячей воды. Тушите на среднем огне 20–25 минут, периодически переворачивая кусочки. За пару минут до готовности посыпьте мелко нарезанной зеленью.

Подавайте горячим с любимым гарниром. Блюдо получается настолько вкусным, что семья будет просить его снова и снова!

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Роскошный салат-кольцо «Морская жемчужина» с кальмарами — изысканная закуска для праздничного стола
Общество
Роскошный салат-кольцо «Морская жемчужина» с кальмарами — изысканная закуска для праздничного стола
Куриные бомбочки а-ля жюльен — готовлю их с двойной начинкой
Общество
Куриные бомбочки а-ля жюльен — готовлю их с двойной начинкой
Миндаль, корица и теплый мед — собираю торт «Рождественское полено». Уютная и ароматная выпечка в праздники
Общество
Миндаль, корица и теплый мед — собираю торт «Рождественское полено». Уютная и ароматная выпечка в праздники
Этот салат «лезет» всегда: абсолютная вкуснота с копченой грудкой и пекинкой
Общество
Этот салат «лезет» всегда: абсолютная вкуснота с копченой грудкой и пекинкой
Куриная грудка не будет сухой, если приготовите ее так: запекаем филе с чудо-шапочкой
Общество
Куриная грудка не будет сухой, если приготовите ее так: запекаем филе с чудо-шапочкой
рецепты
кулинария
курица
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Белграде заявили об «атаке» США на Сербию
Стало известно о новой схеме заражения смартфонов
«Тишина»: Медведев оценил реакцию ЕС на агрессию США против Венесуэлы
«Бандеростан»: Медведев призвал США свергнуть «наркоманов на Банковой»
Десятки человек пострадали в страшном ДТП с автобусом в российском регионе
Раскрыта причина смерти россиянина при подъеме к храму в Таиланде
Медведев сделал одно «ядерное» заявление после атаки США на Каракас
В Европе указали на неочевидное последствие атаки США на Венесуэлу
Смотрим в зубы дареному коню? Как реагировать на передаренные подарки?
Неженатым туристам запретили заниматься сексом на популярном курорте
Глава Минспорта Дегтярев показал новый олимпийский талисман России
Умер легендарный бригадир БАМа
Русофобия может лишить Эстонию важного чемпионата
Климов прокомментировал заявление Трампа о вывозе Мадуро в США
Появилось видео с сыном Ефремова и 64-летней Розановой на «горячем» отдыхе
США предъявили Мадуро и его жене обвинения
Британия открестилась от операции по свержению Мадуро
Очередь машин у Крымского моста резко выросла
В США раскрыли важную деталь операции по захвату Мадуро
Отказ от корпоративов, здоровье, развод с Брухуновой: как живет Петросян
Дальше
Самое популярное
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января
Россия

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.