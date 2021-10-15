Семья из провинции с ипотекой и детьми раскрыла секреты экономии на еде

Российская семья, живущая в Вологде, раскрыла свои секреты максимальной экономии. У пары двое детей, лежачая мама в одной квартире с ними и две кошки. Лайфхаками о экономии поделилась в своём блоге на платформе «Яндекс. Дзен» близкая знакомая семьи. Она рассказала, что жена в этой семье получает 23-25 тысяч рублей, работая кассиром в супермаркете, а муж занимается починкой автобусов и зарабатывает около 30 тысяч рублей в месяц.

Семья из дополнительного заработка имеет только 10 тысяч рублей от сдачи квартиры той самой мамы, а её пенсия полностью уходит на неё саму — покупаются памперсы и лекарства для женщины. Супруги вынуждены экономить на еде, не говоря уже о том, что одежду они практически не покупают — им отдают знакомые и друзья.

Друзья экономят на еде, используя продукты рационально и бережно. Понятно, что колбасу, йогурты и конфеты вообще не покупают, это даже не обсуждается. Но и практически ничего не выплескивают, не выбрасывают, не выливают. Даже рассол в дело идёт, — рассказала подруга пары.

Среди главных лайфхаков для экономии она перечислила: покупка продуктов только по списку, сравнение цен на один и тот же товар в разных супермаркетах через специальное мобильное приложение, приобретение товаров только по акции, использование продуктов, у которых вышел срок годности, например, кефир — в оладьи, подвявшие овощи — в суп, подгнившие фрукты — в компот.

Кроме того, друзья блогера начали сами выращивать овощи, после того как цены на них подскочили, и есть как свежими, так и закатанные В мясные блюда добавляют различные заменители. Например, в котлеты мясного фарша кладут поменьше, заменяя его хлебом, рисом или капустой. А рыбные головы используют для ухи.

Ранее, новое исследование Росстата показало, что с начала октября в России подорожали овощи и картошка. Сильнее всего выросли цены на огурцы и помидоры. В среднем на 8% выросли цены на огурцы и помидоры, это наибольший рост. Куриные яйца подорожали на 3,3%, картошка — на 5%, а сахар — на 0,5%. Снизились цены на чёрный чай — 0,7%, пшено — на 0,2%, баранину и мороженую рыбу — на 0,1%.