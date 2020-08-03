До начала нового учебного года осталось несколько недель. Однако некоторые дети будут получать знания не в стенах школы, а дома у родителей — в рамках так называемого семейного образования. Взрослые переводят детей на такой формат из-за недовольства общеобразовательной школой. Могут ли они полноценно обучить детей тем же предметам — в материале NEWS.ru.

Порой взрослые решают преподавать детям самостоятельно из-за того, что классы в школах часто бывают переполнены, а учителя слишком загружены. Каждый седьмой из них работает на две ставки, заявил в разговоре с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

Нередко бывает, что семейное образование оказывается не менее качественным и более быстрым по срокам, чем обычное. Я считаю, что эту форму нужно поддерживать — у родителей должна быть возможность обучать ребёнка таким способом, если они этого хотят. Однако, на мой взгляд, семейное образование не вытеснит общеобразовательные школы. Детей, которые обучаются в такой форме, не более 1–2% от общей доли учащихся. Олег Смолин первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке

В рамках домашнего обучения ребёнок получает знания вне государственной или частной школы. По закону он имеет право пройти государственную итоговую и промежуточную аттестации в образовательных учреждениях.

Владимир Трефилов/РИА Новости

Как проходит обучение в семье

Чаще всего родители обучают детей самостоятельно, а с программы пятого класса ребёнок переходит на самообучение. Взрослые в этот период начинают выполнять функции тьюторов. Репетиторов они нанимают по предметам, которые ребёнку интересны и будут нужны для поступления в вуз. Такой подход как раз-таки обычно не применяется в школах. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила организатор краснодарского клуба «Семейное образование» Виктория Бурдовицына.

По её словам, в рамках семейного обучения некоторые дети самостоятельно занимаются на различных дистанционных платформах. Однако минусом выступают навязанное расписание и несвобода в управлении своим временем.

Ещё один способ получения знаний без посещения общеобразовательного учреждения — школы семейного обучения. Они представляют собой общественные группы, в которых родители объединены общей идеей преподать знания детям альтернативным способом. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила организатор подобного сообщества психолог Юлия Овчинникова. Она рассказала, что в таком случае дети изучают стандартную программу, сдают аттестацию в государственных школах, однако учатся по другим методикам.

В школе семейного образования ребёнок может чувствовать себя более свободно — ему дозволено встать посреди урока или сесть, где ему удобно. В общеобразовательных учреждениях такой подход обычно не осуществляется. Более того, школы семейного образования раскрывают потенциал ребёнка. В отличие от обычных они ориентированы не только на зрительный и слуховой тип памяти, но и, к примеру, на тактильный. Такое образование похоже на западную форму обучения. Кроме того, взрослые сами решают, сколько дней в неделю класс будет учиться. Юлия Овчинникова психолог и мать четверых детей психолог и мать четверых детей

В школе семейного образования обязанности распределяются среди её членов — каждый вносит свой вклад в учёбу детей, пояснила специалист. Одни родители, к примеру, снимают помещение, в котором проводятся уроки, другие преподают дисциплины, если обладают достаточной компетенцией.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Однако после перевода на семейное обучение родители порой не всегда понимают, какая ответственность на них ложится, отметила Бурдовицына. Ещё один минус — необходимость организовывать процесс общения ребёнка. Ведь у него меньше возможностей видеться с ровесниками. В частности, потому что многие из них проводят много времени в школе.

По этой причине возникают клубы семейного образования, где дети общаются и не чувствуют себя одинокими. Можно говорить, что социализация у детей с семейным обучением проходит нормально. Ведь они находятся в разновозрастных группах. Чаще всего это дети из многодетных семей. Однако в любом случае у них есть возможность активно посещать кружки и различные мероприятия в связи с тем, что высвобождается много времени. Виктория Бурдовицына организатор краснодарского клуба «Семейное образование» организатор краснодарского клуба «Семейное образование»