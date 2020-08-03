До начала нового учебного года осталось несколько недель. Однако некоторые дети будут получать знания не в стенах школы, а дома у родителей — в рамках так называемого семейного образования. Взрослые переводят детей на такой формат из-за недовольства общеобразовательной школой. Могут ли они полноценно обучить детей тем же предметам — в материале NEWS.ru.
Порой взрослые решают преподавать детям самостоятельно из-за того, что классы в школах часто бывают переполнены, а учителя слишком загружены. Каждый седьмой из них работает на две ставки, заявил в разговоре с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.
Нередко бывает, что семейное образование оказывается не менее качественным и более быстрым по срокам, чем обычное. Я считаю, что эту форму нужно поддерживать — у родителей должна быть возможность обучать ребёнка таким способом, если они этого хотят. Однако, на мой взгляд, семейное образование не вытеснит общеобразовательные школы. Детей, которые обучаются в такой форме, не более 1–2% от общей доли учащихся.
В рамках домашнего обучения ребёнок получает знания вне государственной или частной школы. По закону он имеет право пройти государственную итоговую и промежуточную аттестации в образовательных учреждениях.
Как проходит обучение в семье
Чаще всего родители обучают детей самостоятельно, а с программы пятого класса ребёнок переходит на самообучение. Взрослые в этот период начинают выполнять функции тьюторов. Репетиторов они нанимают по предметам, которые ребёнку интересны и будут нужны для поступления в вуз. Такой подход как раз-таки обычно не применяется в школах. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила организатор краснодарского клуба «Семейное образование» Виктория Бурдовицына.
По её словам, в рамках семейного обучения некоторые дети самостоятельно занимаются на различных дистанционных платформах. Однако минусом выступают навязанное расписание и несвобода в управлении своим временем.
Ещё один способ получения знаний без посещения общеобразовательного учреждения — школы семейного обучения. Они представляют собой общественные группы, в которых родители объединены общей идеей преподать знания детям альтернативным способом. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила организатор подобного сообщества психолог Юлия Овчинникова. Она рассказала, что в таком случае дети изучают стандартную программу, сдают аттестацию в государственных школах, однако учатся по другим методикам.
В школе семейного образования ребёнок может чувствовать себя более свободно — ему дозволено встать посреди урока или сесть, где ему удобно. В общеобразовательных учреждениях такой подход обычно не осуществляется. Более того, школы семейного образования раскрывают потенциал ребёнка. В отличие от обычных они ориентированы не только на зрительный и слуховой тип памяти, но и, к примеру, на тактильный. Такое образование похоже на западную форму обучения. Кроме того, взрослые сами решают, сколько дней в неделю класс будет учиться.
В школе семейного образования обязанности распределяются среди её членов — каждый вносит свой вклад в учёбу детей, пояснила специалист. Одни родители, к примеру, снимают помещение, в котором проводятся уроки, другие преподают дисциплины, если обладают достаточной компетенцией.
Однако после перевода на семейное обучение родители порой не всегда понимают, какая ответственность на них ложится, отметила Бурдовицына. Ещё один минус — необходимость организовывать процесс общения ребёнка. Ведь у него меньше возможностей видеться с ровесниками. В частности, потому что многие из них проводят много времени в школе.
По этой причине возникают клубы семейного образования, где дети общаются и не чувствуют себя одинокими. Можно говорить, что социализация у детей с семейным обучением проходит нормально. Ведь они находятся в разновозрастных группах. Чаще всего это дети из многодетных семей. Однако в любом случае у них есть возможность активно посещать кружки и различные мероприятия в связи с тем, что высвобождается много времени.
Между тем Министерство просвещения России в начале года разработало проект порядка перевода учеников школ на семейное образование. Документ
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