Семь рейсов по вывозу россиян из-за границы состоятся 7 апреля

https://static.news.ru/photo/6ca742c2-78aa-11ea-b716-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adisorn Chabsungnoen/Keystone Press Agency/Global Look Press

До 1,5 тысячи российских граждан смогут вернуться 7 апреля специальными авиарейсами из-за границы. В течение ближайших суток намечено семь перелётов.

По информации Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса, будет осуществлён вывоз россиян из Бангкока в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и Иркутск, а также рейсы Алжир — Москва, Токио — Владивосток, Сеул — Хабаровск.

Информация о последующих перелётах в дальнейшем будет появляться на сайте стопкоронавирус.рф и на интернет-портале gosuslugi.ru.

Как писал NEWS.ru, 6 апреля Российская Федерация возобновила авиарейсы для возвращения своих граждан из-за рубежа. В этот день были совершены рейсы Бишкек — Екатеринбург и Дакка — Нижний Новгород.