14 декабря 2025 в 15:40

Селедка под шубой устарела! Заворачиваю рыбку и свёклу в рулет. Яркий вкус и никаких рассыпающихся слоёв

Классическая «шуба» — салат, безусловно, ставший символом праздника, но его подача в виде многослойной башни, которая норовит рассыпаться на тарелке, многим уже кажется устаревшей. Современное и элегантное решение — завершить все те же узнаваемые вкусы в аккуратный рулет из лаваша. Это гениальный ход: нежная сладость свёклы, пикантная солёность рыбы и лёгкая острота лука остаются в идеальной гармонии, но теперь они надёжно «запечатаны» в хрустящую оболочку. Такой формат не только сохраняет весь шарм знакомого блюда, но и делает его удобным для сервировки, порционной подачи и даже фуршета.

Для приготовления потребуется: 1 большой лист тонкого лаваша, 2 филе слабосолёной сельди (или сёмги), 2 средние отварные свёклы, 1 отварная морковь, 2 отварных яйца, 1 небольшая красная луковица, 150 г сливочного сыра, зелень укропа.

Овощи и яйца натрите на средней тёрке по отдельности. Лук нарежьте очень мелкими кубиками и для смягчения вкуса можно обдать кипятком. Рыбу нарежьте мелким кубиком. Лаваш разложите на плёнке. Равномерно распределите по всей поверхности сливочный сыр — он станет барьером, не дающим лавашу размокнуть. Далее выкладывайте начинку чёткими параллельными полосами вдоль одного края: сначала свекольную массу, затем морковь, рыбу, рубленые яйца, лук и укроп. Аккуратно, но плотно сверните лаваш в тугой рулет, используя плёнку для помощи. Заверните заготовку в плёнку и уберите в холодильник минимум на 2 часа для пропитки и уплотнения. Перед подачей острым ножом нарежьте на порционные кусочки толщиной 2-3 см.

