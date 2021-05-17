Сексолог рассказал, за сколько можно купить расположение любой женщины

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Психолог и сексолог Керим Костоев в беседе с NEWS.ru рассказал, какой суммой в кошельке нужно владеть, чтобы завоевать расположение любой женщины. Впрочем, специалист отметил, что разбирать стоит каждый отдельный случай, ведь если речь идёт о любви, то не столь важно, насколько богат человек.

Любую женщину можно расположить к себе за ноль рублей, даже самую меркантильную. Но женщины бывают разные, — сказал специалист.

Он отметил, что для кого-то финансовое благополучие играет роль, а для кого-то нет. В то же время некоторым женщинам необходимо, чтобы избранник обеспечивал их базовые потребности.

Давайте говорить откровенно. Есть женщины, которые готовы быть с любым мужчиной за ноль рублей. Это происходит по разным причинам, лишь бы мужчина был рядом, — продолжил Костоев.

Другие же женщины смотрят на интеллект мужчины и его особенности. Некоторым из них важно понимать, что через какое-то время их избранник добьётся успеха и финансовой состоятельности.

Есть другая категория женщин — они чётко и сразу дают определение, что им нужен мужчина, обеспечивающий базовые потребности: жильё, еду, одежду, ребёнка, поддержку беременности. И ещё есть категория статусных женщин. Деньги для них значения не имеют, они есть у них самих, и в их круге общения априори уже находится мужчина, который имеет некую сумму денег, — заключил сексолог.

Ранее эксперт в области семейных отношений, сексолог Дмитрий Гарин рассказал, что никаких «правильных» мест для знакомства с любовью всей жизни не существует. Своего человека можно встретить где угодно и когда угодно. Искать годами подходящие время и место смысла нет.