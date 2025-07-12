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12 июля 2025 в 15:01

Секретные тефтели-невидимки: где спрятались овощи, знает только бабушка!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот хитрый рецепт куриных тефтелей с овощной подливой — идеальное решение для родителей, чьи дети не любят овощи. Все полезные ингредиенты спрятаны в ароматном соусе, а сами тефтели получаются нежными и сочными.

Почему этот рецепт стоит попробовать?

  • Дети едят овощи, даже не замечая их, — все витамины остаются, а капризы исчезают.
  • Быстро и просто — готовится за 40 минут, включая подготовку.
  • Бюджетные ингредиенты — ничего лишнего, только доступные продукты.
  • Универсальное блюдо — подходит к любому гарниру: картофелю, рису или гречке.
  • Можно заготовить впрок — тефтели отлично хранятся в морозилке.

Ингредиенты (на 4 порции)

Для тефтелей

  • Куриное филе — 1 шт. (около 300 г)
  • Отварной рис — 100 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Соль и перец — по вкусу

Для подливы

  • Лук — 1/2 шт.
  • Помидоры — 2 шт.
  • Болгарский перец — 1/2 шт.
  • Соль — 1/2 ч. л.
  • Сахар — 1 ч. л. (чтобы сбалансировать кислоту помидоров)
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Свежая петрушка — для подачи

Пошаговый рецепт

  1. Готовим фарш:

    Куриное филе измельчите в блендере или мясорубке. Добавьте отварной рис, яйцо, соль и перец. Тщательно перемешайте.

  2. Формируем тефтели:

    Смочите руки водой и скатайте небольшие шарики (размером с грецкий орех). Обжарьте их на разогретом масле до золотистой корочки (по 2-3 минуты с каждой стороны).

  3. Готовим овощную подливу:

    Лук, помидоры и болгарский перец измельчите в блендере до состояния пюре. Вылейте массу в сковороду, добавьте соль и сахар, доведите до кипения.

  4. Тушим тефтели:

    Осторожно выложите тефтели в подливу, накройте крышкой и тушите на среднем огне 15–20 минут. В конце посыпьте рубленой петрушкой.

Секреты идеальных тефтелей

  • Если соус слишком густой, разбавьте его небольшим количеством воды или бульона.
  • Для более насыщенного вкуса добавьте в подливу 1 ч. л. томатной пасты.
  • Чтобы тефтели были мягче, можно добавить в фарш 1 ст. л. сливок.
  • Подавайте с картофельным пюре или рисом — они идеально сочетаются с подливой.

Эти тефтели с «секретной» подливой станут вашим любимым блюдом для семейного ужина — вкусно, полезно и без лишних уговоров!

Сохранить аромат летней зелени до весны проще, чем кажется! Этот проверенный способ позволит вам всегда иметь под рукой пикантную добавку к любым блюдам.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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