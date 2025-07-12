Секретные тефтели-невидимки: где спрятались овощи, знает только бабушка!

Этот хитрый рецепт куриных тефтелей с овощной подливой — идеальное решение для родителей, чьи дети не любят овощи. Все полезные ингредиенты спрятаны в ароматном соусе, а сами тефтели получаются нежными и сочными.
Почему этот рецепт стоит попробовать?
- Дети едят овощи, даже не замечая их, — все витамины остаются, а капризы исчезают.
- Быстро и просто — готовится за 40 минут, включая подготовку.
- Бюджетные ингредиенты — ничего лишнего, только доступные продукты.
- Универсальное блюдо — подходит к любому гарниру: картофелю, рису или гречке.
- Можно заготовить впрок — тефтели отлично хранятся в морозилке.
Ингредиенты (на 4 порции)
Для тефтелей
- Куриное филе — 1 шт. (около 300 г)
- Отварной рис — 100 г
- Яйцо — 1 шт.
- Соль и перец — по вкусу
Для подливы
- Лук — 1/2 шт.
- Помидоры — 2 шт.
- Болгарский перец — 1/2 шт.
- Соль — 1/2 ч. л.
- Сахар — 1 ч. л. (чтобы сбалансировать кислоту помидоров)
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Свежая петрушка — для подачи
Пошаговый рецепт
Готовим фарш:
Куриное филе измельчите в блендере или мясорубке. Добавьте отварной рис, яйцо, соль и перец. Тщательно перемешайте.
Формируем тефтели:
Смочите руки водой и скатайте небольшие шарики (размером с грецкий орех). Обжарьте их на разогретом масле до золотистой корочки (по 2-3 минуты с каждой стороны).
Готовим овощную подливу:
Лук, помидоры и болгарский перец измельчите в блендере до состояния пюре. Вылейте массу в сковороду, добавьте соль и сахар, доведите до кипения.
Тушим тефтели:
Осторожно выложите тефтели в подливу, накройте крышкой и тушите на среднем огне 15–20 минут. В конце посыпьте рубленой петрушкой.
Секреты идеальных тефтелей
- Если соус слишком густой, разбавьте его небольшим количеством воды или бульона.
- Для более насыщенного вкуса добавьте в подливу 1 ч. л. томатной пасты.
- Чтобы тефтели были мягче, можно добавить в фарш 1 ст. л. сливок.
- Подавайте с картофельным пюре или рисом — они идеально сочетаются с подливой.
Эти тефтели с «секретной» подливой станут вашим любимым блюдом для семейного ужина — вкусно, полезно и без лишних уговоров!
Сохранить аромат летней зелени до весны проще, чем кажется! Этот проверенный способ позволит вам всегда иметь под рукой пикантную добавку к любым блюдам.