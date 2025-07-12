Секретные тефтели-невидимки: где спрятались овощи, знает только бабушка!

Секретные тефтели-невидимки: где спрятались овощи, знает только бабушка!

Этот хитрый рецепт куриных тефтелей с овощной подливой — идеальное решение для родителей, чьи дети не любят овощи. Все полезные ингредиенты спрятаны в ароматном соусе, а сами тефтели получаются нежными и сочными.

Почему этот рецепт стоит попробовать?

Дети едят овощи, даже не замечая их, — все витамины остаются, а капризы исчезают.

— все витамины остаются, а капризы исчезают. Быстро и просто — готовится за 40 минут, включая подготовку.

— готовится за 40 минут, включая подготовку. Бюджетные ингредиенты — ничего лишнего, только доступные продукты.

— ничего лишнего, только доступные продукты. Универсальное блюдо — подходит к любому гарниру: картофелю, рису или гречке.

— подходит к любому гарниру: картофелю, рису или гречке. Можно заготовить впрок — тефтели отлично хранятся в морозилке.

Ингредиенты (на 4 порции)

Для тефтелей

Куриное филе — 1 шт. (около 300 г)

Отварной рис — 100 г

Яйцо — 1 шт.

Соль и перец — по вкусу

Для подливы

Лук — 1/2 шт.

Помидоры — 2 шт.

Болгарский перец — 1/2 шт.

Соль — 1/2 ч. л.

Сахар — 1 ч. л. (чтобы сбалансировать кислоту помидоров)

Растительное масло — 2 ст. л.

Свежая петрушка — для подачи

Пошаговый рецепт

Готовим фарш: Куриное филе измельчите в блендере или мясорубке. Добавьте отварной рис, яйцо, соль и перец. Тщательно перемешайте. Формируем тефтели: Смочите руки водой и скатайте небольшие шарики (размером с грецкий орех). Обжарьте их на разогретом масле до золотистой корочки (по 2-3 минуты с каждой стороны). Готовим овощную подливу: Лук, помидоры и болгарский перец измельчите в блендере до состояния пюре. Вылейте массу в сковороду, добавьте соль и сахар, доведите до кипения. Тушим тефтели: Осторожно выложите тефтели в подливу, накройте крышкой и тушите на среднем огне 15–20 минут. В конце посыпьте рубленой петрушкой.

Секреты идеальных тефтелей

Если соус слишком густой , разбавьте его небольшим количеством воды или бульона.

, разбавьте его небольшим количеством воды или бульона. Для более насыщенного вкуса добавьте в подливу 1 ч. л. томатной пасты.

добавьте в подливу 1 ч. л. томатной пасты. Чтобы тефтели были мягче , можно добавить в фарш 1 ст. л. сливок.

, можно добавить в фарш 1 ст. л. сливок. Подавайте с картофельным пюре или рисом — они идеально сочетаются с подливой.

Эти тефтели с «секретной» подливой станут вашим любимым блюдом для семейного ужина — вкусно, полезно и без лишних уговоров!

Сохранить аромат летней зелени до весны проще, чем кажется! Этот проверенный способ позволит вам всегда иметь под рукой пикантную добавку к любым блюдам.