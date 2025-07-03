Секрет пышности раскрыт! Делюсь фишкой для творожной запеканки-облачка

Хочется нежной и пышной выпечки без хлопот? Тогда этот рецепт творожной запеканки — находка. Воздушная, ароматная и очень вкусная — она легко станет идеальным завтраком. А главное — готовится из простых продуктов.

Ингредиенты:

творог — 700 г;

сахар — 100 г;

яйца — 4 шт.;

мука — 30 г;

лимонная цедра — 5 г;

ванильная паста — 1 ч. л.;

соль — щепотка;

растительное масло — для формы.

Приготовление:

Отделить белки от желтков. Желтки взбить с творогом, половиной сахара, ванилью, цедрой и мукой до однородности. Белки взбить с оставшимся сахаром и солью до твердых пиков. Аккуратно вмешать белки в творожную массу. Форму смазать маслом, застелить пергаментом, выложить массу. Выпекать при 180 °C 35–45 минут. Остудить в форме — запеканка осядет, но останется пышной.

Идеальна как в теплом, так и в холодном виде. Простой способ порадовать себя и близких!

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