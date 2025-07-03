Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 июля 2025 в 10:38

Секрет пышности раскрыт! Делюсь фишкой для творожной запеканки-облачка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хочется нежной и пышной выпечки без хлопот? Тогда этот рецепт творожной запеканки — находка. Воздушная, ароматная и очень вкусная — она легко станет идеальным завтраком. А главное — готовится из простых продуктов.

Ингредиенты:

  • творог — 700 г;
  • сахар — 100 г;
  • яйца — 4 шт.;
  • мука — 30 г;
  • лимонная цедра — 5 г;
  • ванильная паста — 1 ч. л.;
  • соль — щепотка;
  • растительное масло — для формы.

Приготовление:

  1. Отделить белки от желтков.
  2. Желтки взбить с творогом, половиной сахара, ванилью, цедрой и мукой до однородности.
  3. Белки взбить с оставшимся сахаром и солью до твердых пиков.
  4. Аккуратно вмешать белки в творожную массу.
  5. Форму смазать маслом, застелить пергаментом, выложить массу.
  6. Выпекать при 180 °C 35–45 минут.
  7. Остудить в форме — запеканка осядет, но останется пышной.

Идеальна как в теплом, так и в холодном виде. Простой способ порадовать себя и близких!

Ранее сообщалось о рецепте десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой.

еда
рецепты
десерты
запеканки
творог
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зафиксированы сбои в работе двух крупных мессенджеров
В РПЦ предложили растянуть День семьи, любви и верности
Алиев рассказал о возвращении вынужденных переселенцев в Карабах
«В принципе принят»: в ЕС готовят новые антироссийские санкции
Сотни дронов-«камикадзе» и огневой мешок: новости СВО на вечер 4 июля
«Детали совсем скоро»: на Украине сообщили о разговоре Трампа и Зеленского
Появилось видео пожара в Кривом Роге после удара российской ракеты
Адская ночь в Киеве. Град из «Гераней» и «Кинжалов»: цели ВС РФ, что дальше
Пропавшего ветерана ВОВ нашли живым в кустах спустя четверо суток
Юрист раскрыл важный нюанс запрета вывесок с иностранными словами
Уехавшего на Украину адвоката объявили в розыск по уголовной статье
В Эстонии не могут принять закон о запрете РПЦ
В Федерации бокса России назвали альтернативу гей-парадам
Маленькая девочка стала причиной жесткой лобовой аварии в Твери
Российские военные впервые применили в Кривом Роге ракету «Гром-1»
Родившийся в СССР нобелевский лауреат остался без европейского паспорта
Руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов отметит юбилей
Зафиксированы попытки ВСУ атаковать ДНР ракетами Storm Shadow
Кузнецова рассказала об условиях и мерах поддержки для семей с детьми
Пашинян рассказал о возлагаемых на США надеждах
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.