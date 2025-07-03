Секрет пышности раскрыт! Делюсь фишкой для творожной запеканки-облачка

Хочется нежной и пышной выпечки без хлопот? Тогда этот рецепт творожной запеканки — находка. Воздушная, ароматная и очень вкусная — она легко станет идеальным завтраком. А главное — готовится из простых продуктов.
Ингредиенты:
- творог — 700 г;
- сахар — 100 г;
- яйца — 4 шт.;
- мука — 30 г;
- лимонная цедра — 5 г;
- ванильная паста — 1 ч. л.;
- соль — щепотка;
- растительное масло — для формы.
Приготовление:
- Отделить белки от желтков.
- Желтки взбить с творогом, половиной сахара, ванилью, цедрой и мукой до однородности.
- Белки взбить с оставшимся сахаром и солью до твердых пиков.
- Аккуратно вмешать белки в творожную массу.
- Форму смазать маслом, застелить пергаментом, выложить массу.
- Выпекать при 180 °C 35–45 минут.
- Остудить в форме — запеканка осядет, но останется пышной.
Идеальна как в теплом, так и в холодном виде. Простой способ порадовать себя и близких!
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