29 октября 2025 в 06:02

Секрет идеального тыквенного кекса: готовлю так, и на аромат сбегается вся семья

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт я впервые попробовал, когда нужно было срочно приготовить угощение для осенней вечеринки у друзей. Сочетание тыквы с корицей и апельсиновой цедрой показалось мне интересным экспериментом, и результат превзошел все ожидания. Теперь этот кекс стал моим любимым осенним десертом, который создает особенное настроение.

Готовлю так: сначала взбиваю три яйца с сахаром (150 г) до пышной светлой массы. Добавляю тыквенное пюре (200 г), растительное масло (80 мл), корицу (1/2 ч. л.), цедру апельсина (1 ч. л.) и соль (1/4 ч. л.). Просеиваю муку (200 г) с разрыхлителем (2 ч. л.), аккуратно вмешиваю в тесто вместе с измельченными грецкими орехами (60 г). Выпекаю в форме при 180 °C около 35–40 минут. Для крема взбиваю творожный сыр (100 г) с сахарной пудрой (50 г) и сметаной (30 г). Украшаю остывший кекс кремом и дольками засахаренного апельсина.

Ранее сообщалось о рецепте чая, который взбодрит даже лучше, чем кофе. Этот напиток станет вашим спасением в напряженные дни.

еда
рецепты
выпечка
тыквы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
