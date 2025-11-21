Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 05:00

Овсяное печенье может идти лесом — теперь готовлю эти арахисовые колечки: наш семейный топ среди десертов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Это песочное кольцо — эталон нежности и хруста. Рассыпчатая основа, которая буквально тает во рту, сочетается с карамелизованным арахисом, создавая идеальный дуэт текстур в одной выпечке.

Сначала я готовлю начинку: 100 г арахиса промываю, очищаю от шелухи, мелко рублю и смешиваю с 30 г сахара. Для теста растираю 200 г размягченного сливочного масла с 100 г сахара, двумя яйцами, щепоткой соли и ванилином до однородности. Просеиваю к маслу 350 г муки с 1 ч. л. разрыхлителя и быстро замешиваю мягкое тесто.

Раскатываю тесто в пласт толщиной 5–6 мм и вырезаю стаканом круги. Раскладываю заготовки на противне и отправляю в морозилку на 5–7 минут — это мой секрет идеальной рассыпчатости. Затем достаю, смазываю каждую заготовку желтком, щедро посыпаю арахисовой крошкой и слегка прижимаю ее. Выпекаю в разогретой до 200 °C духовке 12–15 минут до золотистого цвета.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

