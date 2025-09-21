Секрет бразильцев: почему их морковный кекс такой нежный? Готовим просто

Бразильский морковный кекс — это удивительный десерт, который покоряет своей невероятно влажной текстурой и нежным вкусом. Сочетание тертой моркови, растительного масла и тщательно взбитых яиц создает идеально мягкую и воздушную основу. Это блюдо готовится очень просто и не требует специальных кулинарных навыков.

Для приготовления потребуется 250 г моркови, 250–300 г муки, 200 г сахара, 4 яйца, 180 мл растительного масла, 1 пакетик ванилина и 0,5 ч. л. соды, гашеной уксусом. Морковь натирают на самой мелкой терке. Яйца с сахаром взбивают, добавляют к ним морковь, масло, соду и постепенно вводят муку, продолжая взбивать до получения однородной массы. Готовое тесто переливают в форму и выпекают при 180 градусах 40 минут. Ключевой секрет — длительное взбивание ингредиентов, которое насыщает тесто воздухом и гарантирует неповторимую нежность десерта.

