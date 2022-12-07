Суд перенес оглашение приговора Яшину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мещанский суд Москвы перенес оглашение приговора политику Илье Яшину на 9 декабря, передает корреспондент NEWS.ru. Оглашение было назначено на 7 декабря, однако в здание никого не пустили.

В суде была объявлена эвакуация из-за сообщения о минировании. По оценкам корреспондента NEWS.ru, перед зданием собрались около 200 человек. Оглашение должно было начаться в 12:00, однако примерно до 12:20 собравшиеся ждали на улице, после чего им сообщили, что заседание переносится.

Яшина обвинили в распространении фейков о Вооруженных силах РФ. В обвинительном заключении говорилось, что политик «распространил недостоверные сведения о якобы совершенных преступлениях в [украинском городе] Буче».

Оппозиционер вину не признал. Прокуратура запрашивала для него девять лет колонии общего режима. Это почти максимальный срок по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, по которой судили Яшина.

Дело завели из-за стрима на YouTube. Сам политик говорил на суде, что в ходе прямого эфира озвучил разные точки зрения на произошедшее в Буче, в том числе официальные позиции украинских и российских властей, а также высказал свое оценочное суждение на этот счет. Его адвокат Мария Эйсмонт заявляла, что сторона обвинения не предоставила достаточных доказательств совершения преступления.

Статья о распространении фейков о российской армии появилась в Уголовном кодексе 4 марта 2022 года, почти сразу после начала спецоперации на Украине. Максимальное наказание по ней составляет 10 лет колонии. До сих пор самым суровым приговором по этой статье было назначение шести лет и 11 месяцев колонии муниципальному депутату Алексею Горинову, которого обвиняли сразу по трем пунктам ч. 2 ст. 207.3.