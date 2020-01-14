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Счётная палата России в ближайшем будущем сделает акцент на качестве госуправления, сказал глава ведомства Алексей Кудрин, отвечая на вопрос NEWS.ru об итогах 25-летней работы СП.

Мы проверили исполнение планов министерств и ведомств, которые они сами себе определяют, устанавливают и выполняют. На встрече с президентом я назвал цифры в процентах, 55% показателей нацпроектов не включены в планы работы министерств и ведомств, которые отвечают за эти нацпроекты, — добавил чиновник.

Кудрин также порассуждал о достижениях СП. По его словам, сегодня 85-90% всей работы — это финансовый контроль и проверка достоверности отчётов учреждений и организаций, а также анализ финансовых расходов с точки зрения их целевого назначения.

Он отметил, что Счётная палата существует как независимый институт, имеет большую самостоятельность в выборе объектов анализа и проверки, в том числе и секретные статьи. Только в рамках закрытых статей работают больше 60 инспекторов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Кудрин предложил бороться с бедностью путём целевого субсидирования. По его мнению, выделение субсидий гораздо эффективнее, чем отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ).