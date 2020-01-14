https://static.news.ru/photo/f553490a-36d7-11ea-a132-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кудрин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин предложил бороться с бедностью путём целевого субсидирования. По его мнению, выделение субсидий гораздо эффективнее, чем отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Любое уменьшение налогов может повлиять на доход, но целенаправленная субсидия — она более весомая, — цитирует председателя «Интерфакс».

Как отметил Кудрин, зачастую наиболее нуждающиеся граждане являются неработающими. Это дети, семьи с детьми, семьи с больными, то есть все те, кто по каким-либо причинам не может работать.

Ранее депутаты ЛДПР разработали законопроект, предполагающий освобождение от уплаты НДФЛ россиян, чей доход ниже двух МРОТ, писал NEWS.ru.