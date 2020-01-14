https://static.news.ru/photo/b56e398a-36e1-11ea-bd89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин рассказал о достижениях органа. По его словам, сегодня 85-90% всей работы — это финансовый контроль и проверка достоверности отчётов учреждений и организаций, а также анализ финансовых расходов с точки зрения их целевого назначения.

Поэтому в течение 5-6 лет большинство организаций самых основных проходит аудит Счётной палаты. Безусловно, без такого аудита дисциплина бы в этих организациях была бы существенно ниже, — сказал он, отвечая на вопрос NEWS.ru об итогах 25-летней работы Счётной палаты.

Он также отметил, что Счётная палата существует как независимый институт, имеет большую самостоятельность в выборе объектов анализа и проверки, в том числе и секретные статьи. Только в рамках закрытых статей работают больше 60 инспекторов.

Соответствующие доклады ложатся на стол президенту по разработке тех или иных государственных разработок вооружений, оценок, как эти закупки прошли, время, выполнение контрактов и так далее, — отметил Кудрин.

Ранее председатель Счётной палаты предложил бороться с бедностью с помощью субсидий, а не уменьшения НДФЛ, писал NEWS.ru.