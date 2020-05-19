Счётная палата предложила включить транспорт для врачей и школ в нацпроекты

https://static.news.ru/photo/193d4a5c-99be-11ea-bbab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обновление парка автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов должно быть включено в состав профильных нацпроектов. Такое предложение выдвинула Счётная палата по итогам проверки расходования средств на приобретение транспортных средств.

По словам аудитора Андрея Перчяна, это имеет высокую социальную значимость. По его словам, нацпроекты «Здравоохранение» и «Образование» в случае продолжения финансирования должны быть ориентированы на это направление.

В 2019 году министерство промышленности и торговли закупило около 2,5 тысячи школьных автобусов и свыше 1,5 тысячи машин скорой помощи на 10 млрд рублей.

В Счётной палате заявили, что не имеют нареканий к закупкам и расходованию средств, однако указали на неравномерное распределение скорых, которое не в полной мере соответствовало методике Минздрава: в некоторых регионах поставки были избыточны, в то время как в других недостаточны.

Также Счётная палата обратила внимание на значительный рост потребности регионов в школьных автобусах, несмотря на оказанную им поддержку. Если потребность в скорых с 2016 года сократилась на 28%, то в транспорте для детей выросла почти на 56%. Это объясняется новыми требованиями к автобусам, которые не допускают использование автопарка старше 10 лет.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Счётной палате заявили, что нештатная ситуация, вызванная экономическими потрясениями, будет продолжаться не менее года, поэтому в позиции поэтапного распределения финансовых средств господдержки есть своя рациональная логика.