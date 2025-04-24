Сбой в Т-Банке 24 апреля: почему не работает приложение, когда починят

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сегодня, 24 апреля, произошел массовый сбой в работе Т-Банка. Что случилось, в чем причина, когда починят?

Что известно о сбоях в работе Т-Банка 24 апреля

Россияне массово жалуются на неполадки в работе Т-Банка.

По данным сервиса «Сбой.РФ», жалобы поступают из Москвы (34%), Санкт-Петербурга (16%), Челябинской области и Краснодарского края (6%), Свердловской области (5%), Московской, Новосибирской и Нижегородской областей (4%), Ярославской, Ростовской областей и Татарстана (3%), Пермского края и Иркутской области (2%), Самарской, Омской, Владимирской областей, Ставрополья, Удмуртии и Красноярского края (1%).

«Проблемы могут возникнут в результате аварии или технического сбоя, проблема также может оказаться временной», — говорится на сайте.

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Аналогичную информацию сообщает сервис Downdetector.

Читайте подробнее: https://www.vedomosti.ru/finance/news/2025/04/24/1106540-t-banka-sboi?from=copy_text

Россияне в Сети пишут, что у них не работает приложение. Также они не могут перевести денежные средства с карты на карту и посредством быстрых платежей (СПБ).

«Приложение Т-Банка запускается, но ничего не грузит»;

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«В приложение зайти не могу, но не могу перевести деньги. Либо бесконечно долго грузится, либо просто выкидывает из приложения»;

«Не открывается ни приложение Т-Банка, ни инвестиции. Все легло»;

«Надеюсь, скоро починят, а то не могу деньги перевести. Приложений вроде у Т-Банка много, но я не могу ни одно из них открыть. Засада»;

«У меня вообще приложение не открывается», — рассказывают клиенты Т-Банка.

Т-Банк пока ситуацию не комментировал. В чем причина сбоев и когда будет восстановлена корректная работа приложения, пока неизвестно.

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