В работе крупного российского банка произошел сбой Россияне пожаловались на сбои в работе Т-Банка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россияне в четверг, 24 апреля, массово пожаловались на проблемы в работе Т-Банка, сообщается на сайте платформы «СБОЙ.РФ». Отмечается, что за последнее время количество жалоб пользователей приблизилось к 80. По информации сервиса downdetector, число сбоев за час достигло 212.

Судя по предоставленным данным, больше всего жалоб (32%) поступило из Москвы. На втором месте по количеству обращений оказался Санкт-Петербург (19%), на третьем — Татарстан (8%). Кроме того, с проблемами в работе банка столкнулись жители Челябинской, Новосибирской, Свердловской, Омской, Ростовской и Самарской областей, а также Краснодарского края. Причины пока неизвестны.

Ранее пользователи мобильного оператора МТС массово пожаловались на перебои в работе сервиса. Тогда за полчаса поступило 117 сообщений о сбоях, в основном из Мордовии, Москвы и Астраханской области. Чаще всего пользователи жаловались на отсутствие интернета и мобильной связи.

До этого Telegram столкнулся с массовым сбоем. 17 апреля к 20:30 по московскому времени в службу поддержки поступило более пяти тысяч обращений от пользователей. Чаще всего на проблемы жаловались в Узбекистане (14%), Крыму (7%), Нижегородской (7%), Челябинской (6%) и Московской областях (6%). 50% обращений связаны с мобильным приложением. Пользователи также жаловались на сбои оповещений и в работе сайта.