Парад Победы в РФ, ключевая ставка, похолодание в Москве: что будет дальше

Фото: kremlin.ru/Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Парад Победы в российских городах, прогнозы по ключевой ставке и похолодание в Москве — такие темы сегодня, 24 апреля 2025 года, оказались наиболее обсуждаемыми в СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

В каких городах России пройдет парад Победы

Основным событием в рамках торжеств по случаю Дня Победы станет парад в Москве, который традиционно пройдет на Красной площади. На мероприятии будут присутствовать многие мировые лидеры — свое участие подтвердили президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Азербайджана Ильхам Алиев, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, руководитель Киргизии Садыр Жапаров. Также будут присутствовать лидеры Буркина-Фасо, Словакии, Сербии, Кубы, КНР, Бразилии, Индии, Вьетнама и другие.

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в начале апреля сообщил, что парады Победы запланированы в городах-героях, а также городах, в которых располагаются штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии. Позднее в Сети появились уточненные списки.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

«[Военные парады пройдут] в городах-героях Москве, Санкт-Петербурге, Смоленске, Волгограде, Туле, Новороссийске, Севастополе, Керчи и Мурманске, а также в городах Белогорске, Владивостоке, Владикавказе, Воронеже, Екатеринбурге, Калининграде, Каспийске, Новосибирске, Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Симферополе, Самаре, Североморске, Улан-Удэ, Уссурийске, Хабаровске, Чите и Южно-Сахалинске», — гласит список.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Военнослужащие парадных расчетов на военном параде во Владивостоке

Какие прогнозы по ключевой ставке

Завтра, 25 апреля, состоится третье в этом году заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке. Текущий уровень в 21% держится уже шесть месяцев. Как ранее заявляли в регуляторе, при принятии нового решения там будут учитывать скорость и устойчивость снижения инфляции и инфляционных ожиданий.

При этом в Центробанке не исключили повышение ключевой ставки.

В начале апреля глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ключевая ставка — это не «волшебная палочка», а последствия ее преждевременного снижения в условиях интенсивного роста цен будут «плачевными».

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая считает, что ЦБ на завтрашнем заседании сохранит ключевую ставку на текущем уровне в 21%. По ее мнению, Центробанк «все еще не видит четких признаков для снижения ключевой ставки, так как уровень инфляции пока не показывает значительных подвижек в сторону снижения».

Главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец тоже полагает, что регулятор сохранит ключевую ставку. Она объяснила в беседе с «Банки.ру», что сделано это будет для перестраховки, поскольку «аргументы для смягчения политики продолжают копиться». «В первом квартале банковский кредит показал снижение, индексы бизнес-настроений снизились, курс рубля штурмует новые высоты на фоне высоких рублевых ставок, рынок труда показывает признаки подстройки и снижения напряженности, а инфляция значительно замедлилась с пиков ноября — января, оказавшись ниже февральских прогнозов ЦБ», — уточнила Донец.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Эльвира Набиуллина

Когда в Москву придет похолодание

По словам главного специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, в конце апреля в Москву придет похолодание. Она уточнила, что температура начать падать до +8 градусов с 24 апреля, а ночью даже возможны заморозки.

«Столичная погода преподносит сюрприз за сюрпризом. Апрель из зимы шагнул в июль, в Москве будет в течение дня +25–27 градусов, а затем собирается вернуться к температуре и осадкам, характерным первым числам месяца. К 26–27 апреля в Москве и области похолодает, ночью — до слабого заморозка, днем — не выше +8 градусов. Волна холодной погоды с аномалией 5–7 градусов продержится почти неделю. Придется вернуться к теплым курткам и перчаткам!» — рассказала Позднякова.

Она добавила, что прохладная погода также будет в Москве и Московской области в начале мая.

По прогнозам метеорологических сервисов, с 24 по 25 апреля ожидается кратковременный дождь с грозами, однако температура сохранится на уровне +24–26 градусов днем и +13–16 градусов ночью. С 26 по 30 апреля возможно похолодание до +18–20 градусов днем, но общий фон будет выше нормы. При этом вероятность осадков вырастет до 60%.

Читайте также:

«Всегда будет для РФ героем»: реакция военкоров на приговор генералу Попову

Составлен список техники, которую могут впервые показать на параде Победы

Звонок Галкина, отказ идти в ВСУ, паспорт США: как живет рэпер Kyivstoner