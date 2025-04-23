Интрига от Набиуллиной: как изменится ключевая ставка, что будет с ценами

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

Уже в эту пятницу, 25 апреля, Банк России озвучит свое решение по ключевой ставке. Показатель остается на рекордно высоком уровне — 21% — уже шесть месяцев подряд. И пока риторика Центробанка остается довольно жесткой. Оставит ли регулятор ставку неизменной или преподнесет сюрприз, расскажет NEWS.ru.

Какое решение по ключевой ставке готовит ЦБ

25 апреля состоится третье в этом году заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке. Текущий уровень в 21% держится уже шесть месяцев. Как ранее заявляли в регуляторе, при принятии нового решения там будут учитывать скорость и устойчивость снижения инфляции и инфляционных ожиданий.

При этом в Центробанке не стали исключать и повышение «ключа». Напомним, последний раз регулятор менял этот показатель 28 октября 2024 года. Тогда он повысил его сразу на 2 процентных пункта (п. п), до нынешних 21% годовых. На мартовском заседании совета директоров ЦБ дал понять, что пока на ее снижение рассчитывать не стоит. Чтобы вернуть инфляцию к цели 4% в 2026 году, нужно поддерживать текущие денежно-кредитные условия в экономике, указал регулятор.

В начале апреля глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ключевая ставка — это не «волшебная палочка», а последствия ее преждевременного снижения в условиях интенсивного роста цен будут «плачевными».

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Что сейчас происходит с инфляцией

Официальная статистика говорит о том, что темпы подорожания снижаются три недели подряд. Так, с 8 по 14 апреля инфляция составила 0,11% после 0,16% с 1 по 7 апреля и 0,2% с 25 по 31 марта. В марте этот показатель составил 0,65% против 0,81% в феврале. При этом за год по данным на 14 апреля цены выросли на 10,34%.

Вместе с тем недавно вышли неоднозначные данные по инфляционным ожиданиям населения на год вперед. В апреле показатель вырос до 13,1% с 12,9% в марте (в феврале 2025 года — 13,7%, в январе 2025 года — 14%). При этом оценка наблюдаемой населением инфляции снизилась до 15,9% с 16,5%.

Согласно прогнозу самого ЦБ, в 2025 году инфляция снизится до 7–8%, а в 2026 году достигнет целевых 4%.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие прогнозы по ставке дают эксперты

Основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев называет «маловероятным» изменение ключевой ставки в пятницу. «Скорее всего, она сохранится на уровне 21%. Основной сдерживающий фактор — все еще высокая инфляция, которая не позволяет регулятору перейти к смягчению денежно-кредитной политики», — говорит он NEWS.ru.

По словам эксперта, дополнительное давление на ситуацию оказывает сохраняющийся дефицит бюджета. Восполнить его сложно из-за низких цен на нефть, что ограничивает доходы, объясняет он. «Сейчас заканчивается налоговый период, что может принести в бюджет дополнительные поступления, но их объем пока остается под вопросом», — добавляет Астафьев.

Оснований для снижения ставки пока нет, соглашается с ним член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин.

«Несмотря на некоторое замедление роста цен в последние недели, Банк России будет стремиться закрепить тренд и дождаться уверенного и устойчивого снижения инфляционных рисков. Пока этого не произошло, ставка останется на пиковом уровне», — говорит собеседник NEWS.ru. По его словам, в пользу сохранения жесткой денежно-кредитной политики играет восстанавливающийся потребительский спрос, растущие зарплаты и высокие бюджетные расходы.

При этом Тумин допускает небольшое снижение ставки — на 0,25 п. п., хотя и считает его маловероятным. «Такой шаг будет воспринят как сигнал начала цикла смягчения, чего Центробанк пока избегает. Вероятнее всего, он возьмет паузу», — заключает эксперт.

По мнению эксперта компании «Сравни» Валентина Дорохова, понизить ставку в апреле Центробанку не позволят «внешние риски». Речь, в частности, идет о повышении пошлин Соединенными Штатами. Торговая война американского президента Дональда Трампа привела к падению мировых фондовых и нефтяных рынков. А между тем от цен на нефть напрямую зависят поступления в бюджет, напоминает эксперт NEWS.ru. «Столь нестабильная ситуация во внешней экономике может привести к ослаблению рубля и росту инфляции», — уточняет он. А значит, регулятор вряд ли ли станет рисковать.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как решение по ставке изменит ситуацию с рублем и ценами

По словам Тумина, решение о сохранении ставки будет способствовать стабильности рубля. «Высокая доходность рублевых инструментов по-прежнему поддерживает интерес к национальной валюте, особенно со стороны нерезидентов, сохранивших каналы доступа», — говорит он. А кроме того, политика Центробанка сдерживает отток капитала и повышает привлекательность депозитов, добавляет эксперт.

Астафьев считает, что сохранение высокой ставки оказывает сдерживающее влияние на рост цен: она ограничивает кредитование бизнеса и населения, снижая общий уровень потребительского спроса.

Также она поддерживает курс рубля, так как делает вложения в российские активы привлекательными для инвесторов за счет высокой доходности, добавляет он.

Что будет со ставками по вкладам и кредитам

По прогнозу Тумина, займы и депозиты останутся дорогими. Для берущих в долг у банков это означает сохранение условий по ипотеке, автокредитам и потребительским займам, говорит он. По словам Астафьева, для вкладов текущий уровень ставки приведет к сохранению достаточно высоких процентов, что стимулирует держать сбережения в банках. А вот кредиты и правда остаются дорогими, и это ограничивает их доступность и приводит к росту долговой нагрузки.

Напротив, ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев полагает, что даже в условиях сохранения ставки на текущем уровне банки будут продолжать снижать доходность по депозитным инструментам «в преддверии удешевления денег в среднесрочной перспективе». Одновременно с этим будут снижаться и ставки по кредитам, говорит он NEWS.ru.

Основатель сервиса проверки кредитных историй «Кредчек» Эльман Мехтиев замечает в беседе с NEWS.ru, что банки уже начали уменьшать ставки по вкладам. Теперь это делают в связи с сокращением спроса на кредиты (как известно, банки берут деньги у одних клиентов, вкладчиков, и выдают эти средства уже другим клиентам, но в виде кредитов), рассказывает он. И нагрузку по займам снижают для самых «лучших» заемщиков, то есть с невысоким показателем долговой нагрузки, продолжает эксперт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда возможно снижение ставки ЦБ

Снижение ключевой ставки возможно ближе к концу года, прогнозирует Тумин. Если инфляция начнет устойчиво снижаться, а экономическая активность замедлится, Банк России сможет перейти к более мягкой политике, указывает он. Пока же базовый сценарий — сохранение текущего уровня, резюмирует эксперт.

Расторгуев ожидает уменьшения «ключа» не ранее второго полугодия.

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