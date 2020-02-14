https://static.news.ru/photo/e83d1fc4-4fe7-11ea-96a0-fa163e074e61_660.jpg Наиль Кидрячев Фото: Подслушано Чебаркуль/vk.com

Пропавший во время службы по контракту в Чебаркуле Челябинской области солдат Наиль Кидрячев жаловался родственникам на свою часть. Он говорил, что другие солдаты вымогали у него деньги.

Об этом журналистам URA.RU рассказала его мать Зимфира Кидрячева. По её словам, изначально военный проживал в казарме в гарнизоне, но затем уехал жить в гостиницу.

[Они] обижают, деньги вымогают, говорят, что делиться надо, — пересказала женщина слова сына.

Мужчина пропал после выходных, на которые он ушёл. Мать рассказала, что у него недоступен телефон и никто его не видел. По данным командования, его уволили 12 февраля в связи с невыполнением условий контракта. Сейчас он находится в отпуске, после которого будет исключён из списков части.

Ранее обвиняемый в издевательствах над солдатом Шамсутдиновым и другими сослуживцами рядовой Руслан Мухатов признал свою вину. Солдат также просил суд об особом порядке рассмотрения дела, который не предусматривает исследование судом доказательств и допроса свидетелей.

25 октября 2019 года рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев и ранил ещё двоих в войсковой части 54160 в Забайкалье. Представители Минобороны заявили, что происшествие якобы не связано с воинской службой, хотя отец солдата усомнился в версии властей и заявил, что сын был неконфликтным человеком. Причиной трагедии срочник назвал дедовщину, писал NEWS.ru.