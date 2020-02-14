Пропавший во время службы по контракту в Чебаркуле Челябинской области солдат Наиль Кидрячев жаловался родственникам на свою часть. Он говорил, что другие солдаты вымогали у него деньги.
Об этом журналистам URA.RU
[Они] обижают, деньги вымогают, говорят, что делиться надо, — пересказала женщина слова сына.
Мужчина пропал после выходных, на которые он ушёл. Мать рассказала, что у него недоступен телефон и никто его не видел. По данным командования, его уволили 12 февраля в связи с невыполнением условий контракта. Сейчас он находится в отпуске, после которого будет исключён из списков части.
Ранее обвиняемый в издевательствах над солдатом Шамсутдиновым и другими сослуживцами рядовой Руслан Мухатов признал свою вину. Солдат также просил суд об особом порядке рассмотрения дела, который не предусматривает исследование судом доказательств и допроса свидетелей.
25 октября 2019 года рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев и ранил ещё двоих в войсковой части 54160 в Забайкалье. Представители Минобороны заявили, что происшествие якобы не связано с воинской службой, хотя отец солдата усомнился в версии властей и заявил, что сын был неконфликтным человеком. Причиной трагедии срочник назвал дедовщину, писал NEWS.ru.
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