Доступ к операционным системам кредитной организации мог иметь только сотрудник. Об этом заявил представитель Сбербанка.
Не исключено, что некий работник просто разобрал компьютер и вытащил из него жёсткий диск, передаёт
Утечку данных 60 млн карт в Сбербанке опровергли. Дополнительная активность мошенников не зафиксирована.
В настоящий момент подтверждено, что утечка данных коснулась кредитных карт 200 клиентов. Сбербанк проводит внутреннее расследование. Роскомнадзор отправил банку письмо с требованием предоставить информацию о причинах утечки.
Как писал News.ru, 3 октября стало известно о самой крупной в российском банковском секторе утечке персональных данных клиентов: в свободном доступе оказались детальные персональные данные, а также подробная финансовая информация о 60 миллионах держателей кредитных карт Сбербанка.
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