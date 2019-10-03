https://static.news.ru/photo/ab477eda-e5f1-11e9-8d6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Доступ к операционным системам кредитной организации мог иметь только сотрудник. Об этом заявил представитель Сбербанка.

Не исключено, что некий работник просто разобрал компьютер и вытащил из него жёсткий диск, передаёт РБК . Представитель банка отметил, что также рассматривается вариант фотосъёмки с монитора.

Утечку данных 60 млн карт в Сбербанке опровергли. Дополнительная активность мошенников не зафиксирована.

В настоящий момент подтверждено, что утечка данных коснулась кредитных карт 200 клиентов. Сбербанк проводит внутреннее расследование. Роскомнадзор отправил банку письмо с требованием предоставить информацию о причинах утечки.

Как писал News.ru, 3 октября стало известно о самой крупной в российском банковском секторе утечке персональных данных клиентов: в свободном доступе оказались детальные персональные данные, а также подробная финансовая информация о 60 миллионах держателей кредитных карт Сбербанка.