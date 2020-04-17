Сбербанк объяснил причину появления в приложении неактуальных номеров

https://static.news.ru/photo/f2924876-80bd-11ea-a27e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Устаревшие номера телефонов в поле для дополнительных номеров в «Сбербанк онлайн» появились из-за того, что ранее их указывали клиенты при заключении разных договоров с банком в прошлом, но не уведомляли о том, что они уже не используются. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Наши клиенты обратили внимание на отображение неактуальных номеров телефонов в поле «Дополнительный номер» приложения Сбербанк Онлайн. В нём указаны контактные номера клиента, которые он сообщал в банк при заключении тех или иных договоров и не уточнил, что они больше не актуальны, — цитирует пресс-службу РИА Новости.

В Сбербанке пояснили, что на дополнительный номер не будут приходить sms-сообщения от банка и пароли.

В качестве дополнительного, номер необходим для возможной голосовой связи с клиентом в том случае, если основной номер телефона неактивен. Если указанный номер не актуален, клиенты могут самостоятельно его удалить в приложении «Сбербанк онлайн», пояснили в пресс-службе.

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