Сажаю в мае — любуюсь в июне: компактный многолетник — цветет все лето и не расползается, как сорняк

Сажаю в мае — любуюсь в июне: компактный многолетник — цветет все лето и не расползается, как сорняк

Если вы ищете многолетник, который зацветает пышным кустом уже в первое лето, не расползается по участку агрессивно и при этом не требует сложного ухода, обратите внимание на астранцию крупную.

Этот компактный цветок формирует аккуратный куст диаметром 40–50 см с ажурными соцветиями-зонтиками, которые напоминают маленькие звездочки и парят над зеленью с июня по август. В отличие от многих многолетников, астранция не дает побегов в стороны и десятилетиями держит строгую форму без постоянного деления.

Она одинаково хорошо растет и на солнце, и в полутени. Чтобы посадить астранцию в мае, выберите для нее место с рыхлой почвой, выкопайте лунку глубиной около 30 см, добавьте компост или перегной, поместите саженец, засыпьте землей и обильно полейте.

Ранее был назван кустарник, который цветет розовыми, красными и белыми розочками.