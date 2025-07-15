Сажаю в июле — цветет до сентября! Необычной красоты многолетник!

Сажаю в июле — цветет до сентября! Необычной красоты многолетник!

Флокс метельчатый «Иван-Заря» — огненный акцент вашего сада! Этот яркий сорт отечественной селекции (автор П.Г. Гаганов, 1958 г.) покоряет насыщенными кораллово-красными цветами с вишнёвым колечком в центре. Крупные (до 3.8 см) звёздчатые цветки собраны в пышные округло-конические соцветия, которые эффектно выделяются на фоне тёмно-зелёной листвы. Куст высотой 80-90 см сохраняет декоративность даже после дождя, не теряя формы 26.

«Иван-Заря» цветёт с июля по сентябрь, наполняя сад лёгким ароматом. Сорт особенно хорош в:

Солнечных миксбордерах с лилейниками и гелениумами

Контрастных композициях с белыми пионами

Срезке — соцветия долго стоят в вазе

Растение неприхотливо: зимостойко (до -29°C), предпочитает плодородные суглинки с добавлением золы. Для пышного цветения достаточно:

Полива в засуху Подкормки комплексными удобрениями весной Обрезки под корень осенью

Совет: сажайте в полутени — на ярком солнце лепестки могут слегка выгорать 38.

Ранее сообщалось про многолетник, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!