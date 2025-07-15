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15 июля 2025 в 17:30

Цветет и в ливень, и в жару +30! Чудо-многолетник для роскошного сада

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Алиссум многолетний — ароматная неприхотливость в вашем саду! Этот очаровательный почвопокровник станет вашим верным другом на долгие годы! В отличие от однолетних сортов, многолетний алиссум с каждым сезоном становится только пышнее, образуя плотные серебристые куртины, усыпанные мелкими цветами. С мая по июнь он превращает сад в душистое облако, привлекающее пчел и бабочек.

Секрет успеха прост: алиссум обожает солнце и бедные почвы. Выберите для него самое жаркое место в саду, он будет там прекрасно себя чувствовать. После цветения обязательно подрежьте кустики на треть: это стимулирует повторное цветение в конце лета. Полив требуется только в затяжную засуху, подкормки — раз в 2-3 года весной горстью золы.

Зимует алиссум прекрасно без укрытия, но в бесснежные морозы можно прикрывать его лапником. Раз в 3-4 года куртины стоит омолаживать делением — и ваш ароматный ковер будет радовать вас десятилетиями!

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

цветы
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дачники
Мария Левицкая
М. Левицкая
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