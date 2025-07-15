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15 июля 2025 в 16:30

Декор для сада своими руками! Делаем тележку-клумбу — простые идеи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Декор для сада своими руками! Делаем тележку-клумбу — простые идеи для стильного акцента. Преобразите свой сад с помощью оригинальной клумбы-тележки! Это простое и эффектное решение добавит участку деревенского шарма и станет изюминкой вашего ландшафта.

Что понадобится:

  • Доски (20–25 мм) — для бортов и дна.
  • Бруски 50×50 мм — для каркаса (колеса лучше сделать из фанеры или купить готовые деревянные).
  • Крепеж: саморезы, металлические уголки.
  • Инструменты: лобзик, шуруповерт, наждачка.
  • Защита: антисептик, морилка/краска.
  • Для посадки: геотекстиль, дренаж (керамзит), грунт, цветы.

Пошаговая инструкция:

  1. Каркас. Соберите прямоугольную основу 80×40 см из брусков. Укрепите металлическими уголками
  2. Борта. Нарежьте доски по размеру (высота 20–30 см). Переднюю часть сделайте ниже для эффекта тележки.
  3. Колеса. Вырежьте из толстой фанеры 2 круга диаметром 25–30 см. Покройте защитным составом. Закрепите болтами с шайбами.
  4. Декор. Тщательно отшлифуйте все поверхности. Покройте морилкой или краской.
  5. Подготовка к посадке. Застелите дно геотекстилем. Насыпьте слой керамзита 3–5 см. Добавьте плодородный грунт.

Советы по посадке. Лучшие растения: ампельные петунии, виолы, настурция. Для средиземноморского стиля: лаванда, тимьян. Такой цветник не только красив, но и практичен: его можно перемещать по участку! Обработайте дерево защитным составом, и тележка будет радовать вас много лет.

Ранее мы рассказывали, как вырастить цветочный ковер из ярких подушек! Многолетний цветок — посадил и забыл.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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