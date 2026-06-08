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08 июня 2026 в 14:05

Летом он фиолетовый, к осени — синий с бархатным отливом. Однолетник цвета черники для смелых акцентов

Фото: D-NEWS.ru
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Агератум мексиканский — один из самых эффектных однолетников для летнего сада. Его пушистые соцветия напоминают мягкие облака насыщенного фиолетово-синего оттенка, а к концу лета окраска становится еще глубже и приобретает красивый бархатный отлив. На клумбе растение выглядит так, словно кто-то рассыпал по зеленой листве россыпь спелой черники.

Компактные кустики высотой от 20 до 60 см быстро разрастаются и практически полностью покрываются цветами. Многочисленные пушистые соцветия держатся над листвой плотной шапкой и сохраняют декоративность несколько месяцев подряд. Особенно выигрышно агератум смотрится рядом с белыми петуниями, розовыми флоксами, серебристой цинерарией и желтыми бархатцами.

Растение любит солнечные места и легкие плодородные почвы без застоя воды. Хорошо переносит летнюю жару и не требует сложного ухода. Цветение начинается в июле и продолжается до первых осенних заморозков.

Агератум выращивают как однолетник. В большинстве регионов России он живет один сезон, но за это время успевает превратиться в настоящий центр внимания на клумбе. От появления всходов до начала цветения обычно проходит около 10–12 недель, а декоративность сохраняется до глубокой осени.

Проверено редакцией
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