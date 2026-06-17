Сажайте в июне — зацветет через несколько недель розовыми и белыми ромашками: многолетник для сада

Сажайте в июне — зацветет через несколько недель розовыми и белыми ромашками: многолетник для сада

Этот многолетник можно сажать в июне, и уже через несколько недель вы будете восхищаться его яркими соцветиями с лепестками насыщенного пурпурного, розового или белого оттенка.

Речь идет об эхинацее. Ее цветение начинается в середине лета и продолжается до самых заморозков в октябре, а каждый отдельный цветок держится около двух недель, постепенно раскрывая все новые и новые бутоны.

Поливать эхинацею можно всего пару раз за сезон даже в самую жаркую погоду. Цветок растет и на черноземе, и на глине, и на песке, не нуждается в подкормках. Этот многолетник практически не поражается болезнями и вредителями, а его плотные листья не интересуют тлю и белокрылку.

На одном месте эхинацея может расти 5–7 лет без пересадки, с каждым годом становясь только пышнее, а зимует без укрытия даже в Сибири, выдерживая морозы.

Ранее был назван цветок-скороход: бросьте семечко под забор — к июлю вырастет цветущая стена.