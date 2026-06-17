Эта подкормка лука — ключ к мощным головкам и защита от грибков: вносить с 15 до 30 июня

Эта подкормка лука — ключ к мощным головкам и защита от грибков: вносить с 15 до 30 июня

Вторая половина июня — критический момент для лука, когда растение переключается с наращивания пера на формирование крупной луковицы. Если в этот период не дать подкормку, вместо мощных головок получите мелкую «репку», которая не пролежит и до Нового года.

За формирование луковицы отвечают калий и фосфор. Самый доступный источник калия — древесная зола. Стакан золы залейте 10 литрами воды, настаивайте сутки и полейте грядки под корень. Этот настой не только наливает головки, но и защищает от луковой мухи и грибковых болезней.

Второй компонент июньской подкормки — суперфосфат, который укрепляет донце луковицы и улучшает ее лежкость. Разведите 30 г суперфосфата и 15 г сернокислого калия в 10 л воды, поливайте строго под корень по влажной земле.

Главные правила: поливайте только по влажной почве, избегайте попадания раствора на перья и за 3–4 недели до сбора урожая полностью прекратите любые подкормки и полив — лук должен накопить сахара и сформировать плотные чешуйки для длительного хранения.

Ранее сообщалось, как избавиться от слизней на огороде при помощи зубочисток.