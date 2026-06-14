Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 июня 2026 в 15:10

Лук вырастет крупным и крепким: простая июньская подкормка творит чудеса на грядке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Чтобы лук вырос крупным и хорошо хранился зимой, ему нужны подкормки в правильное время. Многие дачники зря тратят силы на поливы и рыхление, забывая о питании растений. А ведь именно июнь считается главным месяцем для будущего урожая.

В начале июня лук подкармливают кальциевой селитрой — 12 граммов на 10 литров воды. Раствор льют только под корень, чтобы перо не получило ожоги. С середины месяца растениям уже нужны калий и фосфор, поэтому используют монофосфат калия — 15 граммов на ведро воды.

Через несколько дней можно добавить настой куриного помета или древесной золы. Если перо слабое и желтеет, помогает раствор нашатырного спирта. Все подкормки проводят только по влажной земле, иначе корни можно повредить.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что луковицы стали плотнее и заметно крупнее обычного. А еще она советует регулярно рыхлить почву после полива — так к корням поступает больше воздуха, и лук растет быстрее.

Ранее сообщалось, что фитофтора быстро губит томаты, и часто дачники замечают проблему слишком поздно. Пятна и порча плодов могут за несколько дней уничтожить урожай.

Проверено редакцией
Читайте также
«Очень эмоционально»: Москалькова о переговорах с Киевом
Общество
«Очень эмоционально»: Москалькова о переговорах с Киевом
Российские сайты перестали пускать пользователей через Google
Общество
Российские сайты перестали пускать пользователей через Google
Как подготовить овощи и зелень к заморозке: плюсы, минусы и что приготовить
Семья и жизнь
Как подготовить овощи и зелень к заморозке: плюсы, минусы и что приготовить
Врач ответила, нужно ли выпивать стакан воды после чашки кофе
Здоровье/красота
Врач ответила, нужно ли выпивать стакан воды после чашки кофе
Лук, мука и щепотка паприки — через час на столе хрустящие палочки: к супу, салату и просто так — пальчики оближешь
Общество
Лук, мука и щепотка паприки — через час на столе хрустящие палочки: к супу, салату и просто так — пальчики оближешь
Общество
советы
лук
овощи
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Легендарный российский генерал скончался в возрасте 79 лет
Более 100 беспилотников ВСУ атаковали Россию за последние семь часов
Два человека пострадали из-за атаки дрона ВСУ на магазин в Курской области
В Армении задержали мужчину, осквернившего мемориал «Мать Армения»
Стало известно, что обсудят Лавров и глава МИД Турции на личной встрече
«Очень эмоционально»: Москалькова о переговорах с Киевом
Наводнение на Кубани, ситуация 14 июня: прорыв дамбы, режим ЧС, угроза Сочи
Дэвид Бекхэм резко отреагировал на вопрос о конфликте с сыном
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 14 июня: где и как купить, талоны
Песков ответил на вопрос о поздравлении Трампа с днем рождения
Стало известно о «начинке» атаковавшего Орел БПЛА
В Израиле считают, что тысячи трупов палестинцев никогда не опознают
В Израиле назвали условие прекращения наступления ЦАХАЛ в Ливане
Белоусов и участники СВО возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Китайский кроссовер за 6 млн рублей дотла сгорел на российской трассе
Политолог назвал вероятную цель Зеленского на ближайшее будущее
Российские сайты перестали пускать пользователей через Google
На военной базе США задержали двух беглецов с 50 кг наркотиков
На Западе не увидели реакции ЕС на биолаборатории на Украине
«Вас предупреждали»: во Франции потребовали прекратить помогать Украине
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Что нужно сделать с малиной в июне: уход для обильного урожая
Семья и жизнь

Что нужно сделать с малиной в июне: уход для обильного урожая

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать
Семья и жизнь

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.