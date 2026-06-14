Лук вырастет крупным и крепким: простая июньская подкормка творит чудеса на грядке

Чтобы лук вырос крупным и хорошо хранился зимой, ему нужны подкормки в правильное время. Многие дачники зря тратят силы на поливы и рыхление, забывая о питании растений. А ведь именно июнь считается главным месяцем для будущего урожая.

В начале июня лук подкармливают кальциевой селитрой — 12 граммов на 10 литров воды. Раствор льют только под корень, чтобы перо не получило ожоги. С середины месяца растениям уже нужны калий и фосфор, поэтому используют монофосфат калия — 15 граммов на ведро воды.

Через несколько дней можно добавить настой куриного помета или древесной золы. Если перо слабое и желтеет, помогает раствор нашатырного спирта. Все подкормки проводят только по влажной земле, иначе корни можно повредить.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что луковицы стали плотнее и заметно крупнее обычного. А еще она советует регулярно рыхлить почву после полива — так к корням поступает больше воздуха, и лук растет быстрее.

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