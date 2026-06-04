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04 июня 2026 в 12:00

Сажаете семечко в грунт в июне — вырастает куст с розовыми и пурпурными колокольчиками одновременно

Фото: D-NEWS.ru
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На этом многолетнике одновременно раскрываются розовые, пурпурные, карминно-красные и лиловые колокольчики. Сажаете одно растение — получаете клумбу из цветов разных оттенков радуги.

Пенстемон гибридный — он хорош неприхотливостью: любит солнечные, защищенные от ветра места, легко переносит непродолжительную засуху, а почва подойдет любая — главное, без застоя воды.

Просто бросьте семена в рыхлую землю в конце мая — начале июня, слегка присыпьте и поливайте до всходов. Уже через пару месяцев ваша клумба превратится в живую картину с разноцветными «огоньками», которые будут радовать глаз до глубокой осени.

Его изящные узкоколокольчатые цветки длиной до 5 см собраны в удлиненные кистевидные соцветия, а ярко-зеленые блестящие листья создают пышный фон. Прочные стебли достигают 60–80 см в высоту и держат форму до поздней осени.

Ранее был назван цветок, который растет и цветет в самой глухой тени.

Проверено редакцией
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