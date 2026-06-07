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07 июня 2026 в 17:00

Сажаете на солнце — и сад до августа усыпан махровыми душистыми цветами: многолетник как с картинки

Фото: D-NEWS.ru
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Это многолетнее растение подарит вашему саду нежное кружево цветов с июня до августа, а иногда и до сентября, при этом не требуя к себе почти никакого внимания.

Гвоздика перистая не боится засухи, растет на самых бедных, даже каменистых почвах и абсолютно не нуждается в частых подкормках. Еще один плюс — феноменальная зимостойкость: растение выдерживает морозы и зимует без укрытия в большинстве регионов России, от Подмосковья до Сибири.

Она образует плотные сизо-зеленые подушки высотой 20–40 см, которые красиво стелются по земле и не дают пробиться сорнякам. Ее махровые или простые цветки бывают белыми, розовыми, малиновыми, пурпурными и даже рубиновыми и источают тонкий пряный аромат, который привлекает в сад бабочек и пчел.

А чтобы растение радовало обильным цветением, достаточно соблюдать всего несколько правил: посадить гвоздику на самом солнечном месте, обеспечить хороший дренаж — она не выносит застоя воды, и раз в 3–5 лет делить разросшиеся куртины, иначе кустик может не перезимовать.

Ранее был назван многолетник, который цветет в самых темных уголках дачи.

Проверено редакцией
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