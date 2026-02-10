Сажаем один раз — любуемся годами: пышноцветущий многолетник с цветами-звездами

Если вы хотите поразить соседей и гостей видом своей дачи, обратите внимание на клематис, особенно на его крупноцветковые гибриды.

Это пышноцветущая многолетняя лиана, которая в период цветения представляет собой захватывающее дух зрелище: огромные, до 15–20 см в диаметре, цветки-звезды самых невообразимых окрасок — от бархатисто-фиолетовых и небесно-голубых до ослепительно-белых, ярко-красных и розовых с контрастной серединкой. Пышность клематиса заключается не только в размере отдельных цветков, но и в их невероятном количестве, когда растение превращается в сплошной цветущий водопад, укрывая собой заборы, беседки или арки.

Несмотря на экзотический вид, современные сорта клематисов прекрасно адаптированы для выращивания на дачах: они зимостойки (при правильном укрытии), и при грамотной посадке (с заглублением корневой шейки и хорошим дренажем) будут радовать вас десятилетиями. Сажаем один раз — любуемся годами!

