https://static.news.ru/photo/7dde9620-50c9-11ea-baf7-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Загородняя Фото: Татьяна Загородняя/vk.com

Уполномоченная по правам ребёнка в Саратовской области Татьяна Загородняя объяснила, почему отнесла в подростковые «группы риска» слушателей Nirvana.

По словам омбудсмена, многие словам из её доклада были вырваны из контекста.

Ни в коем случае нельзя на ребёнке ставить клеймо. Это первое и самое важное. Мне и самой нравится Nirvana, но ребята, даже и не слушая музыки, в группах стали ставить его фото к себе на странички, — сообщила она.

Загородняя отметила, что подростки делают наркомана и человека, покончившего жизнь самоубийством, своим кумиром напоказ, даже не слышав его творчества, передаёт «Подъём».

Ранее NEWS.ru писал, что в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале доктор и телеведущая Елена Малышева предложила нескольким подросткам, сознавшимся в употреблении снюса, попробовать поесть фекалии. Желательно чужие, отметила она.