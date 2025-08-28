День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 11:51

Саратовские врачи помогли родить женщине с редким аутоиммунным заболеванием

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Медики Саратовского медуниверситета диагностировали пациентке «гранулематоз с полиангиитом» (ГПА) — крайне редкое аутоиммунное заболевание, которым страдают только 2 — 12 человек на миллион, и помогли ей стать матерью.

Девушка 26 лет обратилась к медикам с жалобами на постоянные воспаления уха и придаточных пазух носа, эти проблемы сопровождались прогрессирующим ухудшением слуха. Еще в подростковом возрасте ей поставили диагноз хронический гайморит, который со временем осложнился острым отитом и мастоидитом. Лечение антибиотиками не помогло, а операции, которые проводились впоследствии, лишь временно смогли облегчить симптомы.

Необходимо было проведение специальных исследований, которые выявили у пациентки наличие тяжелого поражения легких, суставов и сердечно-сосудистой системы, характерных для ГПА. Под руководством специалистов СГМУ имени В. И. Разумовского, в частности, Натальи Никитиной, заведующей кафедрой госпитальной терапии института клинической медицины; Андрея Реброва, профессора кафедры; Марии Юпатовой, ассистента кафедры, пациентке назначили комплексную терапию, включающую антибиотики, гормональные препараты и иммуносупрессивное лечение. В результате выполнения полученного назначения пациентке удалось достичь устойчивой ремиссии заболевания, позволяющей ей планировать беременность.

Врачами была разработана уникальная программа подготовки и сопровождения течения беременности пациентки. Постоянные осмотры и обследования помогли своевременно скорректировать лечебную тактику, снизить дозы определенных препаратов и поддержать состояние девушки на уровне, обеспечивающем безопасность как будущей матери, так и ее ребенка.

Несмотря на крайне тяжелые проявления заболевания, которые сопутствовали период вынашивания ребенка, девушка смогла благополучно пройти весь цикл беременности и родить здорового ребенка путем кесарева сечения.

Ранее московские врачи помогли 33-летней пациентке с тяжелым заболеванием почек и сахарным диабетом выносить и родить здорового ребенка. Обострение хронического пиелонефрита произошло у женщины на этапе планирования беременности.

заболевания
врачи
роды
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Совбезе России заявили о «ползучей натовизации» Австрии
Путин отреагировал на смерть Вышинского
Политолог рассказал, зачем Трамп проталкивает Киев в ЕС
В Роспотребнадзоре раскрыли, кому крайне важно привиться от гриппа
Российские военные освободили Нелеповку в ДНР
Школьники получили право на бесплатный проезд в крупном российском городе
Как научиться медитировать: советы для начинающих
«Левейшие пенальти»: легендарный футболист возмутился российским судейством
Пожар оставил нудистов без пути к спасению
США направили военные корабли к берегам латиноамериканской страны
Исполнителя хита Gangnam Style задержали в Южной Корее
Хулиган из Петербурга разбил окно в трамвае на 300 тысяч рублей
Психолог посоветовала чаще делать комплименты окружающим
Названа новая роль Венгрии на мировой арене
Пашинян после месячного молчания призвал католикоса всех армян уйти с поста
Пашинян: установление мира с Азербайджаном не решило все вопросы
Пашинян анонсировал важную встречу в Пекине
«Токсичный элемент»: продюсер о неудавшейся фан-встрече Макаревича
США изменили позицию по военной поддержке Европы в вопросе Украины
Филипп Киркоров оплакивает близкого друга
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Лунный календарь на сентябрь 2025: лучшие дни для всех дел
Общество

Лунный календарь на сентябрь 2025: лучшие дни для всех дел

Атака ВСУ на Самару 28 августа: что известно, есть ли погибшие и разрушения
Россия

Атака ВСУ на Самару 28 августа: что известно, есть ли погибшие и разрушения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.