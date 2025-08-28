Саратовские врачи помогли родить женщине с редким аутоиммунным заболеванием

Медики Саратовского медуниверситета диагностировали пациентке «гранулематоз с полиангиитом» (ГПА) — крайне редкое аутоиммунное заболевание, которым страдают только 2 — 12 человек на миллион, и помогли ей стать матерью.

Девушка 26 лет обратилась к медикам с жалобами на постоянные воспаления уха и придаточных пазух носа, эти проблемы сопровождались прогрессирующим ухудшением слуха. Еще в подростковом возрасте ей поставили диагноз хронический гайморит, который со временем осложнился острым отитом и мастоидитом. Лечение антибиотиками не помогло, а операции, которые проводились впоследствии, лишь временно смогли облегчить симптомы.

Необходимо было проведение специальных исследований, которые выявили у пациентки наличие тяжелого поражения легких, суставов и сердечно-сосудистой системы, характерных для ГПА. Под руководством специалистов СГМУ имени В. И. Разумовского, в частности, Натальи Никитиной, заведующей кафедрой госпитальной терапии института клинической медицины; Андрея Реброва, профессора кафедры; Марии Юпатовой, ассистента кафедры, пациентке назначили комплексную терапию, включающую антибиотики, гормональные препараты и иммуносупрессивное лечение. В результате выполнения полученного назначения пациентке удалось достичь устойчивой ремиссии заболевания, позволяющей ей планировать беременность.

Врачами была разработана уникальная программа подготовки и сопровождения течения беременности пациентки. Постоянные осмотры и обследования помогли своевременно скорректировать лечебную тактику, снизить дозы определенных препаратов и поддержать состояние девушки на уровне, обеспечивающем безопасность как будущей матери, так и ее ребенка.

Несмотря на крайне тяжелые проявления заболевания, которые сопутствовали период вынашивания ребенка, девушка смогла благополучно пройти весь цикл беременности и родить здорового ребенка путем кесарева сечения.

Ранее московские врачи помогли 33-летней пациентке с тяжелым заболеванием почек и сахарным диабетом выносить и родить здорового ребенка. Обострение хронического пиелонефрита произошло у женщины на этапе планирования беременности.