Санитарно-силовая трансформация: Роспотребнадзор просит себе больше власти

Роспотребнадзор подготовил поправки в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», который предусматривает увеличение его полномочий. В частности, служба предлагает убрать норму, позволяющую передавать функции санэпиднадзора регионам. Вместо этого ведомство может избавиться от обязанности информировать о своих мерах местные власти и население, а также усилить контроль над пищевой промышленностью. Некоторые опрошенные NEWS.ru эксперты полагают, что централизация этой госструктуры давно назрела, однако критики нововведений считают их «репрессивными».

Что меняют поправки

Речь идёт о проекте поправок к принятому в 1999 году федеральному закону № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Разработанный в недрах Роспотребнадзора документ, как пишет «Коммерсант», готовился по результатам работы «регуляторной гильотины», по которой ведомству предстояло представить своё видение «риск-ориентированного подхода к санитарному надзору», а также законопроект учитывает поручения президента по развитию и укреплению санэпидслужбы от 29 мая 2020 года.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Законопроект предлагает отменить норму, согласно которой возможна передача функций санитарно-эпидемиологического надзора в регионы. Таким образом ведомство намеревается пойти по пути «федерализации» в смысле концентрации полномочий на федеральном уровне. Кроме того, Роспотребнадзор хочет вывести систему из-под действия закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Ещё одно изменение, предлагаемое в документе — отказ Роспотребнадзора от обязанности информирования властей субъектов Федерации и муниципалитетов, а также населения о принимаемых им мерах. Помимо этого, ведомство предлагает утверждать свои полномочия и структуру актами не только правительства РФ, как сейчас, а президента или федерального кабмина, фактически получив «полусиловой» статус.

По данным издания, при обсуждении законопроекта у бизнеса вызывали опасения предложения Роспотребнадзора о контроле качества продуктов питания на уровне производства и проектирования промышленных объектов.

Кроме этого, ведомство хочет получить право устанавливать санитарные требования к импорту, отличные от внутреннего рынка. Также служба намерена «уточнить» процедуру аттестации специалистов в своей сфере.

Отдельной новацией в законе является эволюция института санитарно-эпидемиологического расследования из сугубо внутреннего дела Роспотребнадзора в некую публичную процедуру «с целью раннего выявления очагов инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)» — аттестованных экспертов, независимых от Роспотребнадзора, предлагается из участия в «расследованиях» исключить, бизнес это беспокоит, — говорится в публикации.

В проекте также говорится о необходимости санитарно-эпидемиологического нормирования в нормативы градостроительного проектирования, охраны труда и качества воздуха.

Вместо единой карантинной меры служба предлагает ввести систему санитарных ограничений, в которой карантин — это наиболее жёсткий режим. В отношении физических лиц предлагается вводить понятие «временная изоляция больного (подозрительного), лиц, контактировавших с больными инфекционными заболеваниями».

Централизация как тренд

По мнению экс-сенатора Совета Федерации, а ныне депутата Госдумы Сергея Лисовского, санитарно-эпидемиологическая служба в России должна быть должна быть «жёстко централизована».

Сергей Лисовский Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Конечно, очень сложно ловить некачественный товар на полке — это явно «бить по хвостам». Некачественный товар надо выявлять ещё в процессе производства, но в то же время не забывать про полки магазинов. На сегодняшний день недобросовестным производителям выгоднее платить штраф, чем реально тратиться на качественную продукцию. Централизация Роспотребнадзору нужна — это точно. Сергей Лисовский депутат Госдумы, экс-сенатор депутат Госдумы, экс-сенатор

С ним согласен экономист и руководитель института нового общества. Он напомнил, что события 2020 года, связанные с пандемией COVID-19, показали, что «гражданам очень тяжело пробиться в Роспотребнадзор». По его мнению, в ведомстве «просто не справлялись с объёмом проблем, которые были вызваны падением рынков в марте 2020-го, а потом распространением кризиса и распространением антипандемических мероприятий».

В этом направлении, конечно, есть необходимость двигаться к более централизованной структуре Роспотребнадзора, к тому, чтобы эта система работала более эффективно и по единым унифицированным правилам. Понятно, что такого рода шаги вызовут некоторое раздражение в регионах. Региональный капитал не очень заинтересован в том, чтобы федерализм заканчивался и чтобы Россия двигалась по пути строительства унитарной республики с унитарными структурами и унифицированными практиками. Но в сфере потребительского надзора, контроля за качеством товаров и услуг это всё назрело. Рынок у нас является общероссийским, и исходя из этого факта необходимо, чтобы вся система была общенациональной и имела единообразную вертикаль. Василий Колташов директор Института нового общества директор Института нового общества

По мнению экономиста, полномочия ведомства Анны Поповой «можно расширить, увеличив его низовой аппарат», потому что «ситуация кризиса провоцирует большое количество проблем, и было видно, что они [в Роспотребнадзоре] очень серьёзно буксуют». С другой стороны, полагает Колташов, начинающийся экономический подъём породит новые проблемы: «Объём рынка вырастет, увеличится многообразие товаров и услуг, в результате нужно будет работать более эффективно в том смысле, что люди должны иметь возможность обращаться в Роспотребнадзор и сам он должен иметь возможность работать без сбоев».

Анна Попова Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Представители бизнеса критически относятся к разработке Роспотребнадзора. Как рассказал NEWS.ru руководитель ростовского отделения Партии Роста и директор местного медицинского центра «Здоровье» Игорь Симаков, поправки в 52-ФЗ — это «вполне ожидаемая инициатива».

Грех было не воспользоваться ситуацией. До вступления в действие 294-ФЗ — закона о защите бизнеса — при проверках санитарная служба была одним из лидеров по числу жалоб на действия её сотрудников. При этом роль главных санитарных врачей в текущей эпидемической ситуации показывает их явно недостаточную активность, причём в соответствии с имеющимися полномочиями. Главными спикерами в эту эпидемию стали кто угодно, но не главные санитарные врачи. Что касается усиления степени их федерализации, то, по-моему, это лукавый термин. Такой же, как назвать карантин «локдауном». Всё более заметно, что санитарные врачи меньше участвуют в санитарной организации жизни местных сообществ, всё более инкапсулируясь от их проблем. Достаточно оценить силу их голоса в противостоянии бизнеса и населения против мусорных монополистов. Удобная такая позиция с красивым обозначением — федерализация. Игорь Симаков руководитель ростовского регионального отделения Партии Роста руководитель ростовского регионального отделения Партии Роста

Его однопартиец и глава московского муниципального округа Тверской Яков Якубович в свою очередь полагает, что одним из наиболее существенных изменений, предполагаемых вносимыми в 52-ФЗ поправками, является обязанность информировать региональные власти, муниципалитеты и население о принимаемых Роспотребнадзором мерах. По его мнению, и сегодня взаимодействие между ведомством Анны Поповой и органами властями на местах «оставляет желать лучшего».

С одной стороны, зачастую рекомендательные нормы Роспотребнадзора принимаются на местах как обязательные (чего стоят, например, перчатки во время пандемии в Москве). Другими словами, регионы пользуются рекомендациями Роспотребнадзора как индульгенцией для усиления санитарного режима, выливающегося иногда в избыточный контроль и ограничения. С другой стороны, действия Роспотребнадзора, не согласованные с региональными властями (не говоря о местных), порой ставят муниципалитеты просто перед фактом. Предлагаемые изменения снимают с территориальных органов Роспотребнадзора вообще обязанность даже информировать о мерах. Следует отметить, что в стране и так межведомственное взаимодействие оставляет желать лучшего и зачастую тормозит принятие решений и их эффективное исполнение. Яков Якубович глава муниципального округа Тверской в Москве глава муниципального округа Тверской в Москве

В качестве примера он напомнил, что в начале пандемии COVID-19 властями принимались решения об ограничении доступа на территории муниципальных образований. В отсутствие собственных ресурсов муниципалитеты рассчитывали на органы Роспотребнадзора и внутренних дел — именно они устанавливали кордоны на въездах в муниципалитеты. Снятие же этих кордонов, как отмечает Якубович, происходило без согласования с местными властями по указанию руководства.

Сотрудник Роспотребнадзора во время рейда в кальянной Москвы Павел Бедняков/РИА Новости

И местные администрации оставались наедине с необходимостью исполнять собственное решение о мерах «повышенной готовности», предусмотренных 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Теперь же поправки не просто не обязывают согласовывать или координировать свои действия с местными властями, а и вовсе даже не подразумевают информирования о своих действиях власти на местах. С какой целью это делается, непонятно, — констатирует Якубович.

По его мнению, понятно лишь то, что эти действия «полностью вписываются в тренд по централизации полномочий и усилению надзорной функции государства, а Роспотребнадзор движется по пути от совершенно „гражданского“ контрольного ведомства к „силовому“». И реформа контрольно-надзорной деятельности, как считает глава столичного муниципалитета, «идёт не по пути повышения гибкости системы и предупредительного характера, а имеет репрессивную направленность».

NEWS.ru обратился с запросом в Роспотребнадзор, чтобы подробнее узнать о целях законопроекта и перспективах его направления в парламент, однако в пресс-службе ведомства не смогли оперативно предоставить комментарий.