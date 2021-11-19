Санитарно-силовая трансформация: Роспотребнадзор просит себе больше власти

Роспотребнадзор подготовил поправки в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», который предусматривает увеличение его полномочий. В частности, служба предлагает убрать норму, позволяющую передавать функции санэпиднадзора регионам. Вместо этого ведомство может избавиться от обязанности информировать о своих мерах местные власти и население, а также усилить контроль над пищевой промышленностью. Некоторые опрошенные NEWS.ru эксперты полагают, что централизация этой госструктуры давно назрела, однако критики нововведений считают их «репрессивными».
Что меняют поправки
Речь идёт о проекте поправок к принятому в 1999 году федеральному закону № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Разработанный в недрах Роспотребнадзора документ, как
Законопроект предлагает отменить норму, согласно которой возможна передача функций санитарно-эпидемиологического надзора в регионы. Таким образом ведомство намеревается пойти по пути «федерализации» в смысле концентрации полномочий на федеральном уровне. Кроме того, Роспотребнадзор хочет вывести систему из-под действия закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Ещё одно изменение, предлагаемое в документе — отказ Роспотребнадзора от обязанности информирования властей субъектов Федерации и муниципалитетов, а также населения о принимаемых им мерах. Помимо этого, ведомство предлагает утверждать свои полномочия и структуру актами не только правительства РФ, как сейчас, а президента или федерального кабмина, фактически получив «полусиловой» статус.
По данным издания, при обсуждении законопроекта у бизнеса вызывали опасения предложения Роспотребнадзора о контроле качества продуктов питания на уровне производства и проектирования промышленных объектов.
Кроме этого, ведомство хочет получить право устанавливать санитарные требования к импорту, отличные от внутреннего рынка. Также служба намерена «уточнить» процедуру аттестации специалистов в своей сфере.
Отдельной новацией в законе является эволюция института санитарно-эпидемиологического расследования из сугубо внутреннего дела Роспотребнадзора в некую публичную процедуру «с целью раннего выявления очагов инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)» — аттестованных экспертов, независимых от Роспотребнадзора, предлагается из участия в «расследованиях» исключить, бизнес это беспокоит, — говорится в публикации.
В проекте также говорится о необходимости санитарно-эпидемиологического нормирования в нормативы градостроительного проектирования, охраны труда и качества воздуха.
Вместо единой карантинной меры служба предлагает ввести систему санитарных ограничений, в которой карантин — это наиболее жёсткий режим. В отношении физических лиц предлагается вводить понятие «временная изоляция больного (подозрительного), лиц, контактировавших с больными инфекционными заболеваниями».
Централизация как тренд
По мнению экс-сенатора Совета Федерации, а ныне депутата Госдумы Сергея Лисовского, санитарно-эпидемиологическая служба в России должна быть должна быть «жёстко централизована».
Конечно, очень сложно ловить некачественный товар на полке — это явно «бить по хвостам». Некачественный товар надо выявлять ещё в процессе производства, но в то же время не забывать про полки магазинов. На сегодняшний день недобросовестным производителям выгоднее платить штраф, чем реально тратиться на качественную продукцию. Централизация Роспотребнадзору нужна — это точно.
С ним согласен экономист и руководитель института нового общества. Он напомнил, что события 2020 года, связанные с пандемией COVID-19, показали, что «гражданам очень тяжело пробиться в Роспотребнадзор». По его мнению, в ведомстве «просто не справлялись с объёмом проблем, которые были вызваны падением рынков в марте 2020-го, а потом распространением кризиса и распространением антипандемических мероприятий».
В этом направлении, конечно, есть необходимость двигаться к более централизованной структуре Роспотребнадзора, к тому, чтобы эта система работала более эффективно и по единым унифицированным правилам. Понятно, что такого рода шаги вызовут некоторое раздражение в регионах. Региональный капитал не очень заинтересован в том, чтобы федерализм заканчивался и чтобы Россия двигалась по пути строительства унитарной республики с унитарными структурами и унифицированными практиками. Но в сфере потребительского надзора, контроля за качеством товаров и услуг это всё назрело. Рынок у нас является общероссийским, и исходя из этого факта необходимо, чтобы вся система была общенациональной и имела единообразную вертикаль.
По мнению экономиста, полномочия ведомства Анны Поповой «можно расширить, увеличив его низовой аппарат», потому что «ситуация кризиса провоцирует большое количество проблем, и было видно, что они [в Роспотребнадзоре] очень серьёзно буксуют». С другой стороны, полагает Колташов, начинающийся экономический подъём породит новые проблемы: «Объём рынка вырастет, увеличится многообразие товаров и услуг, в результате нужно будет работать более эффективно в том смысле, что люди должны иметь возможность обращаться в Роспотребнадзор и сам он должен иметь возможность работать без сбоев».
Представители бизнеса критически относятся к разработке Роспотребнадзора. Как рассказал NEWS.ru руководитель ростовского отделения Партии Роста и директор местного медицинского центра «Здоровье» Игорь Симаков, поправки в 52-ФЗ — это «вполне ожидаемая инициатива».
Грех было не воспользоваться ситуацией. До вступления в действие 294-ФЗ — закона о защите бизнеса — при проверках санитарная служба была одним из лидеров по числу жалоб на действия её сотрудников. При этом роль главных санитарных врачей в текущей эпидемической ситуации показывает их явно недостаточную активность, причём в соответствии с имеющимися полномочиями. Главными спикерами в эту эпидемию стали кто угодно, но не главные санитарные врачи. Что касается усиления степени их федерализации, то, по-моему, это лукавый термин. Такой же, как назвать карантин «локдауном». Всё более заметно, что санитарные врачи меньше участвуют в санитарной организации жизни местных сообществ, всё более инкапсулируясь от их проблем. Достаточно оценить силу их голоса в противостоянии бизнеса и населения против мусорных монополистов. Удобная такая позиция с красивым обозначением — федерализация.
Его однопартиец и глава московского муниципального округа Тверской Яков Якубович в свою очередь полагает, что одним из наиболее существенных изменений, предполагаемых вносимыми в 52-ФЗ поправками, является обязанность информировать региональные власти, муниципалитеты и население о принимаемых Роспотребнадзором мерах. По его мнению, и сегодня взаимодействие между ведомством Анны Поповой и органами властями на местах «оставляет желать лучшего».
С одной стороны, зачастую рекомендательные нормы Роспотребнадзора принимаются на местах как обязательные (чего стоят, например, перчатки во время пандемии в Москве). Другими словами, регионы пользуются рекомендациями Роспотребнадзора как индульгенцией для усиления санитарного режима, выливающегося иногда в избыточный контроль и ограничения. С другой стороны, действия Роспотребнадзора, не согласованные с региональными властями (не говоря о местных), порой ставят муниципалитеты просто перед фактом. Предлагаемые изменения снимают с территориальных органов Роспотребнадзора вообще обязанность даже информировать о мерах. Следует отметить, что в стране и так межведомственное взаимодействие оставляет желать лучшего и зачастую тормозит принятие решений и их эффективное исполнение.
В качестве примера он напомнил, что в начале пандемии COVID-19 властями принимались решения об ограничении доступа на территории муниципальных образований. В отсутствие собственных ресурсов муниципалитеты рассчитывали на органы Роспотребнадзора и внутренних дел — именно они устанавливали кордоны на въездах в муниципалитеты. Снятие же этих кордонов, как отмечает Якубович, происходило без согласования с местными властями по указанию руководства.
И местные администрации оставались наедине с необходимостью исполнять собственное решение о мерах «повышенной готовности», предусмотренных 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Теперь же поправки не просто не обязывают согласовывать или координировать свои действия с местными властями, а и вовсе даже не подразумевают информирования о своих действиях власти на местах. С какой целью это делается, непонятно, — констатирует Якубович.
По его мнению, понятно лишь то, что эти действия «полностью вписываются в тренд по централизации полномочий и усилению надзорной функции государства, а Роспотребнадзор движется по пути от совершенно „гражданского“ контрольного ведомства к „силовому“». И реформа контрольно-надзорной деятельности, как считает глава столичного муниципалитета, «идёт не по пути повышения гибкости системы и предупредительного характера, а имеет репрессивную направленность».
NEWS.ru обратился с запросом в Роспотребнадзор, чтобы подробнее узнать о целях законопроекта и перспективах его направления в парламент, однако в пресс-службе ведомства не смогли оперативно предоставить комментарий.