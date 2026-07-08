Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
08 июля 2026 в 09:00

Самый сочный куриный рулет с черносливом: готовлю его уже 10 лет, и он не надоедает

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Рулеты по этому рецепту получаются такими сочными, что даже не верится, что это просто курица. А готовятся проще пареной репы.

Ингредиенты

Курица (тушка или филе) — 1 шт., чернослив — 200 г, грецкие орехи — 100 г, грибы (шампиньоны) — 300 г, лук репчатый — 2 шт., морковь — 1 шт., сметана — 200 мл, яйца — 3 шт., мука — 4 ст. л., масло сливочное — 50 г, соль, перец, специи — по вкусу.

Как готовлю

Сначала разделываю курицу на филе, отбиваю через пленку в тонкие пласты. Параллельно обжариваю лук с грибами и морковью до золотистости. Отдельно замачиваю чернослив в кипятке на 5 минут, а орехи слегка дроблю. Самое интересное — начинка: смешиваю обжаренные грибы с черносливом, орехами и ложкой сметаны. Выкладываю начинку на отбитое филе, сворачиваю плотные рулеты и фиксирую ниткой.

Обжариваю рулеты со всех сторон на сильном огне до румяной корочки. Заливаю сметанным соусом с мукой и яйцом, и отправляю в духовку при 180 градусах на 30–40 минут. Как вытащишь — дай отдохнуть 10 минут, и можно резать на порции.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Чернослив и орехи дали невероятный сладковатый контраст, а в разрезе рулет выглядит как праздничный торт. Мой совет: не жалейте фольги при запекании — сок останется внутри, и мясо будет таять во рту.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
мясо
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дезертир с гранатой «отжал» золотую сережку у женщины в Киеве
Крокодил набросился на подростка во время семейной рыбалки
Названа вероятная причина отказа Болгарии и Венгрии от военной помощи Киеву
Экс-игрок «Краснодара» назвал причину отъезда Сперцяна в Саудовскую Аравию
Политолог раскрыл цели увеличения военных расходов Германии
Хищения на «зубах дракона» в Белгородской области: кто сколько украл, цифры
ВСУ атаковали коммерческий объект и ранили гражданского в Белгороде
Депутат назвал неприятные последствия введения QR-кодов для продажи бензина
Госдума обязала детей мигрантов получать патент после 18 лет
В Госдуме рассказали о значении законопроекта про регулирование ИИ
Садовод назвала эффективное средство от медведки
Блогер Лерчек показала своих родных в День семьи, любви и верности
Российские «Ланцеты» уничтожили группу катеров ВСУ в Черном море
Госдума ужесточила требования к мигрантам для работы в России
Налет на Татарстан, обстрел автобуса, шпионы в Крыму: ВСУ атакуют РФ 8 июля
На ЗАЭС раскрыли истинные планы ВСУ в Энергодаре
Боец ВС России проявил смекалку при захвате опорного пункта
Лантратова рассказала о признании нарушений Украины правозащитниками
Глава Румынии усомнился в одном решении Трампа
В Госдуме предупредили о новой мошеннической схеме с самозапретами
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики
Общество

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.