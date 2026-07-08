Самый сочный куриный рулет с черносливом: готовлю его уже 10 лет, и он не надоедает

Самый сочный куриный рулет с черносливом: готовлю его уже 10 лет, и он не надоедает

Рулеты по этому рецепту получаются такими сочными, что даже не верится, что это просто курица. А готовятся проще пареной репы.

Ингредиенты

Курица (тушка или филе) — 1 шт., чернослив — 200 г, грецкие орехи — 100 г, грибы (шампиньоны) — 300 г, лук репчатый — 2 шт., морковь — 1 шт., сметана — 200 мл, яйца — 3 шт., мука — 4 ст. л., масло сливочное — 50 г, соль, перец, специи — по вкусу.

Как готовлю

Сначала разделываю курицу на филе, отбиваю через пленку в тонкие пласты. Параллельно обжариваю лук с грибами и морковью до золотистости. Отдельно замачиваю чернослив в кипятке на 5 минут, а орехи слегка дроблю. Самое интересное — начинка: смешиваю обжаренные грибы с черносливом, орехами и ложкой сметаны. Выкладываю начинку на отбитое филе, сворачиваю плотные рулеты и фиксирую ниткой.

Обжариваю рулеты со всех сторон на сильном огне до румяной корочки. Заливаю сметанным соусом с мукой и яйцом, и отправляю в духовку при 180 градусах на 30–40 минут. Как вытащишь — дай отдохнуть 10 минут, и можно резать на порции.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Чернослив и орехи дали невероятный сладковатый контраст, а в разрезе рулет выглядит как праздничный торт. Мой совет: не жалейте фольги при запекании — сок останется внутри, и мясо будет таять во рту.