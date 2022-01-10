Самый мощный в мире ледокол «Арктика» провёл караван судов в Певек

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Самый мощный в мире атомный ледокол «Арктика» впервые совершил проводку каравана судов с 14 тысячами тонн груза к порту Певек на Чукотке. Как сообщила пресс-служба губернатора Чукотского автономного округа, ледоколы «Арктика» и «Капитан Драницын» сопроводили теплоходы «Инженер Трубин» и «Юрий Аршеневский», которые прибыли в порт 1 января нового года, а 9 января атомоход провёл в порт судно «Полар Кинг».

Сейчас в порту идёт разгрузка теплоходов. Минтранс РФ прорабатывает вопрос необходимости формирования второго каравана в направлении порта Певек.

Как сообщил на своей странице в Instagram губернатор ЧАО Роман Копин, суда доставили в самый северный порт России генеральный груз, стройматериалы для реализации крупных инфраструктурных проектов, продукты и промышленные товары.

«Полар Кинг» доставил оборудование и материалы для ключевого проекта развития региона — Баимского ГОКа. На его борту четыре тысячи тонн груза и контейнеры индивидуальных предпринимателей, — написал Копин.

Ледокол «Арктика» проекта 22220, длина которого составляет 173,3 метра, ширина — 34 метра, а водоизмещение — 33,5 тысячи тонн, вошёл в состав отечественного атомного ледокольного флота 21 октября.

Ранее сообщалось, что серийный атомный ледокол проекта «Сибирь» проекта 22220 направился в Финский залив, где приступит к выполнению программы заводских ходовых испытаний.